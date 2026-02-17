Обявиха пълните съдийски наряди на Локо - Спартак и Ботев - Лудогорец

© Plovdiv24.bg Стоян Арсов ще е четвърти съдия на стадион "Христо Ботев" Съдийската комисия към БФС обяви нарядите за мачовете от 22-ия кръг на Първа лига. Двубоят между Локомотив Пловдив и Спартак (Варна) бе поверен на Геро Писков.



В същото време наряд за мача между Ботев (Пловдив) и шампиона Лудогорец получи Венцислав Митрев.



Ето всички съдийски назначения за срещите на пловдивските отбори от 22 кръг:



21 февруари 2026 г., събота, 15:00 ч.



ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД - ФК СПАРТАК 1918



ГС: Геро Георгиев Писков АС1: Иво Николаев Колев АС2: Владимир Тодоров Ташков



4-ТИ: Георги Димитров Давидов ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб



СН: Крум Добринов Стоилов



23 февруари 2026 г., понеделник, 18:00 ч.



ПФК Ботев Пд - ПФК Лудогорец 1945



ГС: Венцислав Георгиев Митрев АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Марио Георгиев Данаилов



4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Мариян Георгиев Гребенчарски АВАР: Любослав Бисеров Любомиров



СН: Александър Костадинов Костадинов



СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.