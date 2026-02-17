ИЗПРАТИ НОВИНА
Спортните новини: Днес (9) | Вчера (14)
Обявиха пълните съдийски наряди на Локо - Спартак и Ботев - Лудогорец
Автор: Стойчо Генов 15:03Коментари (0)0
© Plovdiv24.bg
Стоян Арсов ще е четвърти съдия на стадион "Христо Ботев"
Съдийската комисия към БФС обяви нарядите за мачовете от 22-ия кръг на Първа лига. Двубоят между Локомотив Пловдив и Спартак (Варна) бе поверен на Геро Писков.

В същото време наряд за мача между Ботев (Пловдив) и шампиона Лудогорец получи Венцислав Митрев.

Ето всички съдийски назначения за срещите на пловдивските отбори от 22 кръг:

21 февруари 2026 г., събота, 15:00 ч.

ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД - ФК СПАРТАК 1918

ГС: Геро Георгиев Писков АС1: Иво Николаев Колев АС2: Владимир Тодоров Ташков

4-ТИ: Георги Димитров Давидов ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб

СН: Крум Добринов Стоилов

23 февруари 2026 г., понеделник, 18:00 ч.

ПФК Ботев Пд - ПФК Лудогорец 1945

ГС: Венцислав Георгиев Митрев АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Марио Георгиев Данаилов

4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Мариян Георгиев Гребенчарски АВАР: Любослав Бисеров Любомиров

СН: Александър Костадинов Костадинов     

СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.
