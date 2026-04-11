Съдийската комисия към БФС обяви нарядите за мачовете от 30-ия кръг на Първа лига. Регионалното дерби между Берое и Локомотив Пловдив бе поверено на Мартин Великов.

В същото време мачът между Добруджа и Ботев (Пд) ще ръководи Никола Попов. Домакините са водени от пловдивчанина Ясен Петров, който израсна в големия футбол именно от школата на "канарчетата".

Ето всички съдийски назначения за срещите на пловдивските отбори от 30-ия кръг:

13 април 2026 г., понеделник, 19:00 ч.

ПФК Берое - Стара Загора - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД

ГС: Мартин Живков Великов АС1: Даниел Милков Ников АС2: Теодор Пешев Петров

4-ТИ: Тодор Недялков Киров ВАР: Стоян Панталеев Арсов АВАР: Геро Георгиев Писков

СН: Николай Йорданов Колев

14 април 2026 г., вторник, 20:30 ч.

ФУТБОЛЕН КЛУБ ДОБРУДЖА 1919 - ПФК Ботев Пд

ГС: Никола Антонов Попов АС1: Тодор Василев Вуков АС2: Александър Христов Апостолов

4-ТИ: Кристиян Младенов Тодоров ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Георги Милков Гинчев

СН: Георги Крумов Виделов