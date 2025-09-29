Веласкес: Локо затвори пространствата, а ние не разбрахме къде да застанем! Ботев не заслужава да е с толкова малко точки

© Plovdiv24.bg Треньорът на Левски Хулио Веласкес даде редовната си пресконференция преди отложения мач с Ботев в Пловдив от шестия кръг на Първа лига. Испанският специалист се върна към загубата от Локомотив (Пловдив) с 0:1, но и наблегна на това, че отборът трябва да излезе бързо от трудната ситуация.



Ето какво каза наставникът на "сините":



Това е различен мач в Пловдив срещу различен противник. Идваме след мач, който за съжаление не успяхме да спечелим. Времето за възстаняване не може да бъде извинение за нас, то е достатъчно да се подготвим за мача. По мое мнение точковият актив не отразява потенциала на Ботев. Същите играчи се представят по друг начин, субективно погледнато. Всичко това се дължи и на треньорската смяна, на временните решение. Разбира се, нашият фокус е какво ще представи нашият отбор в този мач. Ще се опитаме да канализираме по позитивен начин това, което успя да ни ядоса в последния мач.



Онзи ден казах, че става дума за мач, който може да завърши по всякакъв начин - победа, загуба или равенство. Загубата ни се дължи повече на това как играхме ние, отколкото противника. Ние не стояхме добре от първата до последната минута, не направихме достатъчно.



За мен резултатът не отразява показаното на терена, равенството щеше да е по-заслужено, защото и противникът не беше блестящ от моя гледна точка. Но сега трябва да мислим за следващата среща и видях, че отборът е добре на първата тренировка. Мисля, че разбраха къде сме сбъркали.



Истина е, че това, което правеше добре Локомотив в последната среща, бе, че добре затвори пространствата, а ние не разбрахме къде да застанем и това, което ни липсваше бе да бъдем по-активни в борбата за първа, за втора топка. Не играхме добре, но трябва да се поучим от това, да видим къде можем да се подобрим. Да се фокусираме за следващия мач, в който да отидем с нужната енергия и да се опитаме да го спечелим.



Говорим за спорт, в който се правят грешки, случва се да сбъркаш. Игра на грешки, която се случва във всеки отбора на света. Но за мен, когато мачовете не завършват добре, основният отговорник за това е треньорът. Не съм човек, който бяга от отговорност, харесва ми да я поемам.



Винаги е важно да остана в баланс, за да оценя обективно това, което се случва. В крайна сметка не може от един мач да си правим изводите - Майкон преди това вкара фантастичен гол и едва ли не бе обявен за Пеле, а сега е основният виновник. Вуцов ни извади с дузпи, а сега бърка.



Не, треньорът е виновен, играчите се опитват да изпълняват указанията му. Нямам проблем да призная това, което е очевидно. В последния мач не играхме добре - това е нещо, което се случва навсякъде. В края на мача ме хвана яд, че не успяхме да зарадваме хората по трибуните, които бяха пътували, да ги зарадваме още веднъж. Това е нещо, което трябва да ни накара да бъдем отговорни и да повиши ангажираността ни към следващия мач и да изглеждаме по друг начин срещу отбор, който има история и ниво.



Трябва да подхождаме балансирано, не може след добър мач да вдигаме тима в облаците, след друг да го сриваме. Във всички отбори във футбола, извън футбола и в живота това се случва - позитивни и негативни моменти. Това, което прави разликата е да го приемеш и да знаеш как да подходиш.



Фабиен няма да участва на 100 процента. Има мускулно разтежение и ще пропусне няколко дни. Няма да играе утре и срещу Берое. Всички останали са на разположение. Ще анализираме това, което се случи, какво е състоянието в момента. Ще заложим на най-добрите 11 за утре. Имаме три мача за една седмица и трябва да направим някои промени.



Реалността е такава. Ако победиш, е уникално, ако не - трагедия. Няма такова нещо. Би било грешка да очакваме всеки мач да бием с 5:0. Винаги трябва да търсим най-добрата си версия, винаги да сме в кондиция да зарадваме нашите привърженици. Манталитетът на победители се изгражда и от начина, по който печелиш и губиш. Но винаги да изхождаме от идеята, че става дума за човешки същества, не за работи. Понякога се получава, друг път - не".