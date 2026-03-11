Съдийската комисия към БФС обяви нарядите за мачовете от 26-ия кръг на Първа лига. Двубоят между между Локомотив Пловдив и Септември бе поверен на Волен Чинков. За VAR пък ще отговаря Валентин Железов.Преди две седмици Чинков бе VAR съдия на срещата между Локо Пд и Спартак Варна, когато "не видя" червен картон на Ангел Грънчов за удар без топка срещу Лукас Риан.В същото време наряд за мача между Ботев Пловдив и Ботев Враца Мартин Великов. Припомняме, че той отговаряше за VAR в предишния двубой на "канарите" срещу ЦСКА 1948 и стана причина да бъде отменен гол на Самуел Калу. Впоследствие от Съдийската комисия признаха, че намесата на VAR не е трябвало да се случва и попадението на Калу е редовно.13 март 2026 г., петък, 16:45 ч.ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Иван Радославов Иванов АС2: Павлета Веселинова Рашкова4-ТИ: Димо Стоянов Димов ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Георги Димитров ДавидовСН: Цветан Георгиев Георгиев14 март 2026 г., събота, 15:15 ч.ГС: Мартин Живков Великов АС1: Светослав Станимиров Стойчев АС2: Владимир Тодоров Ташков4-ТИ: Кристина Георгиева Георгиева ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Красимир Маргаритов КръстевСН: Вихрен Веселинов Манев