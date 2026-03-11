ЗАРЕЖДАНЕ...
Ударна бригада: Чинков и Железов идват на "Лаута"! Рефер, ощетил фатално Ботев, свири на "Колежа"
Преди две седмици Чинков бе VAR съдия на срещата между Локо Пд и Спартак Варна, когато "не видя" червен картон на Ангел Грънчов за удар без топка срещу Лукас Риан. От съдийската комисия окачествиха това действие на съдията като грешка.
В същото време наряд за мача между Ботев Пловдив и Ботев Враца Мартин Великов. Припомняме, че той отговаряше за VAR в предишния двубой на "канарите" срещу ЦСКА 1948 и стана причина да бъде отменен гол на Самуел Калу. Впоследствие от Съдийската комисия признаха, че намесата на VAR не е трябвало да се случва и попадението на Калу е редовно.
Ето всички съдийски назначения за срещите на пловдивските отбори от 26-ия кръг:
13 март 2026 г., петък, 16:45 ч.
ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД - ПФК Септември Сф
ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Иван Радославов Иванов АС2: Павлета Веселинова Рашкова
4-ТИ: Димо Стоянов Димов ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Георги Димитров Давидов
СН: Цветан Георгиев Георгиев
14 март 2026 г., събота, 15:15 ч.
ПФК Ботев Пд - ПФК Ботев Враца
ГС: Мартин Живков Великов АС1: Светослав Станимиров Стойчев АС2: Владимир Тодоров Ташков
4-ТИ: Кристина Георгиева Георгиева ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Красимир Маргаритов Кръстев
СН: Вихрен Веселинов Манев
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
