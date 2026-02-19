БФС глоби Локомотив и Ботев за обидни и нецензурни скандирания

© Plovdiv24.bg Дисциплинарната комисия към БФС наложи поредните си глоби на пловдивските клубове Локомотив и Ботев заради поведението на феновете по време мачовете от 20-ия кръг на Първа лига.



Санкциите са за обидни и нецензурни скандирания, но тази на Ботев е малко по-голяма от глобата за Локомотив.



Освен това наказан за 1 мач е нападателят на черно-белите Севи Идриз, който ще плати и глоба от 153.39 евро. Младокът пропуска предстоящия двубой срещу Спартак (Варна).



Ето какво гласи решението на ДК:



За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Локомотив" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 766.94 евро.



За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Ботев" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 1022.58 евро.