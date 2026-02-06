ИЗПРАТИ НОВИНА
Янев срещу Тунчев? Ще успее ли ЦСКА да спре серията на Арда?
Автор: Георги Куситасев 08:54Коментари (0)172
© FB: CSKA Sofia FC
ЦСКА приема Арда на старта на втория полусезон в родната Първа лига. Мачът започва в 17:45 часа българско време на Националния стадион "Васил Левски". 

Домакините започнаха кошмарно зимните контроли с поражения от Корона Киелце и Млада Болеслав, но след това завършиха наравно с ЛНЗ Черкаси, а в последните си два мача победиха Гангуон и Дунав Русе. 

Столичани са 5-и в класирането с 31 точки. 

Арда не познават загубата в приятелски и официален двубой от началото на ноември насам. Тимът от Кърджали има 11 мача (включително приятелски) без поражение! В класирането днешните гости са 10-и с 24 точки. 

Арда спечели последните два мача с ЦСКА. В края на май кържалии надделяха след изпълнение на дузпи в директния спор с "червените" за място в Лига на конференциите, а през септември в Кърджали домакините спечелиха с 1:0. 

Това ще е и своеобразна битка между треньорите на двата тима, които са играли рамо до рамо в ЦСКА като футболисти - Христо Янев и Александър Тунчев

Операторът Palmsbet определя за фаворит в днешния двубой "армейците". Коефициентът за техен успех е 1.48, докато този на гостите е 8.00. Равенството в редовното време е оценено на 4.00.

Сходни са коефициентите и при бетинг оператора BETHUB.BG. Краен успех за ЦСКА е оценен на 1.52, докато евентуален триумф на Арда е със ставка 4.15. Равенството е на 8.50.
