Изненада! Душан Керкез привлече в ЦСКА бивш футболист на Ботев

© Изненадващ трансфер на бивш футболист на Ботев (Пловдив) в ЦСКА! "червените" привлякоха офанзивния играч Мохамед Брахими. Днес френското крило премина успешно медицинските прегледи и подписа договор с "армейците“.



26-годишният Брахими се превръща в седмото лятно попълнение на 31-кратните шампиони. Стандартната му позиция на терена е на десния фланг на атаката, но с успех играе и в лявата част на нападението.



Брахими има опит по българските терени. Той стартира футболната си кариера в родната Франция, а през 2020 г. е привлечен в Царско село. Следват периоди в Нефтохимик и Пирин (Благоевград) преди трансфера му в Ботев (Пловдив) през лятото на 2022 г.



Именно с Ботев Брахими постига най-големия успех в кариерата си – спечелването на Купата на България през 2024 г., когато работи съвместно с настоящия старши-треньор на ЦСКА Душан Керкез. Преди това – през 2023 г. крилото играе под наем в руския елитен Факел (Воронеж), а през лятото на 2024 г. се завръща в същия клуб с постоянен договор.



В ЦСКА Мохамед Брахими ще играе с №11.



Приветстваме Брахими с добре дошъл в най-големия български клуб и му пожелаваме много успехи и трофеи, написа официалният сайт на ЦСКА.



Мохамед Амине Брахими



Роден на: 17 септември 1998 г.



Ръст: 181 см.



Позиция: офанзивен полузащитник.