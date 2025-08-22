ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Изненада! Душан Керкез привлече в ЦСКА бивш футболист на Ботев
Автор: Екип Plovdiv24.bg 22:43Коментари (1)281
©
Изненадващ трансфер на бивш футболист на Ботев (Пловдив) в ЦСКА! "червените" привлякоха офанзивния играч Мохамед Брахими. Днес френското крило премина успешно медицинските прегледи и подписа договор с "армейците“.

26-годишният Брахими се превръща в седмото лятно попълнение на 31-кратните шампиони. Стандартната му позиция на терена е на десния фланг на атаката, но с успех играе и в лявата част на нападението.

Брахими има опит по българските терени. Той стартира футболната си кариера в родната Франция, а през 2020 г. е привлечен в Царско село. Следват периоди в Нефтохимик и Пирин (Благоевград) преди трансфера му в Ботев (Пловдив) през лятото на 2022 г.

Именно с Ботев Брахими постига най-големия успех в кариерата си – спечелването на Купата на България през 2024 г., когато работи съвместно с настоящия старши-треньор на ЦСКА Душан Керкез. Преди това – през 2023 г. крилото играе под наем в руския елитен Факел (Воронеж), а през лятото на 2024 г. се завръща в същия клуб с постоянен договор.

В ЦСКА Мохамед Брахими ще играе с №11.

Приветстваме Брахими с добре дошъл в най-големия български клуб и му пожелаваме много успехи и трофеи, написа официалният сайт на ЦСКА.

Мохамед Амине Брахими

Роден на: 17 септември 1998 г.

Ръст: 181 см.

Позиция: офанзивен полузащитник.
Още по темата: общо новини по темата: 105
18.08.2025
12.08.2025
12.08.2025
12.08.2025
11.08.2025
11.08.2025
предишна страница [ 1/18 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
Нормално, даже и на евреите, не им се играе за жълтите селяци. Какво ви причинихме, само с една Петичка, а кънариее?
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Актуални Четени Теми
 13 нови не са достатъчни! Ботев води преговори с чужденци, за да подсили слабите зони
 Двама от Ботев повикани в националния отбор до 19 години
 Футболно училище Ботев отново отваря врати, таксата е 80 лева месечно
 Ботев с контрола в Пловдив срещу Хебър
 Никола Илиев получи повиквателна за младежкия национален отбор
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: