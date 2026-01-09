ИЗПРАТИ НОВИНА
Бивше "канарче" заслужи доверието на феновете и стана №1 в ЦСКА
Автор: Стойчо Генов 09:03Коментари (0)417
©
Бившият футболист на Ботев (Пловдив) Джеймс Етоо спечели анкетата сред феновете на ЦСКА за играч №1 на първия полусезон! Халфът получи 45% от гласовете на “червените" привърженици, като изпревари Бруно Жордао и Леандро Годой за приза. 

Ето какво написаха от “армейския" клуб за наградата:

Армейци, 

В периода 18.12. - 31.12. вие имахте възможност да гласувате в приложението MyCSKA и да изберете своя Играч на полусезона. 

След активното ви участие, изборът е ясен – Джеймс Етоо бе избран за Играч на полусезона!  

Крайно класиране: 

1. Джеймс Ето’о - 45% 

2. Жордао - 22% 

3. Годой - 19% 

По-късно ще обявим и големия победител, който ще спечели голямата награда – подписана фланелка от любимия му футболист на отбора. 

Благодарим на всички фенове, които се включиха в гласуването и подкрепиха отбора.

Само ЦСКА!
Статистика: