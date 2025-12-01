Димитров свири ЦСКА - Локо, Драганов с първи мач на Ботев след прекратеното дерби

© Plovdiv24.bg Съдийската комисия към БФС обяви нарядите за мачовете от 18-ия кръг на Първа лига. Дербито между ЦСКА и Локомотив Пловдив бе поверено на Димитър Димитров, а един от ВАР реферите ще е Валентин Железов.



В същото време наряд за мача Арда - Ботев (Пд) получи Драгомир Драганов. Той се среща с "канарите" за първи път след дербито на Пловдив, което прекрати в 41-ата минута.



Ето и всички назначения за срещите на пловдивските отбори в 18-ия кръг:



2 декември 2025 г., вторник, 18:00 ч.



ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК Ботев Пд



ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Красимир Атанасов Атанасов АС2: Светослав Станимиров Стойчев



4-ТИ: Тодор Недялков Киров ВАР: Любослав Бисеров Любомиров АВАР: Венцислав Георгиев Митрев



СН: Ахмед Яшар Ахмед



3 декември 2025 г., сряда, 18:00 ч.



ПФК ЦСКА - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД



ГС: Димитър Димитров Димитров АС1: Тодор Василев Вуков АС2: Николай Георгиев Попниколов



4-ТИ: Антонио Тодоров Антов ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Петър Димов Аспарухов



СН: Валентин Желев Добрев