Спортните новини:
Димитров свири ЦСКА - Локо, Драганов с първи мач на Ботев след прекратеното дерби
Автор: Стойчо Генов 08:54Коментари (0)257
© Plovdiv24.bg
Съдийската комисия към БФС обяви нарядите за мачовете от 18-ия кръг на Първа лига. Дербито между ЦСКА и Локомотив Пловдив бе поверено на Димитър Димитров, а един от ВАР реферите ще е Валентин Железов.

В същото време наряд за мача Арда - Ботев (Пд) получи Драгомир Драганов. Той се среща с "канарите" за първи път след дербито на Пловдив, което прекрати в 41-ата минута.

Ето и всички назначения за срещите на пловдивските отбори в 18-ия кръг:

2 декември 2025 г., вторник, 18:00 ч.

ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК Ботев Пд

ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Красимир Атанасов Атанасов АС2: Светослав Станимиров Стойчев

4-ТИ: Тодор Недялков Киров ВАР: Любослав Бисеров Любомиров АВАР: Венцислав Георгиев Митрев

СН: Ахмед Яшар Ахмед

3 декември 2025 г., сряда, 18:00 ч.

ПФК ЦСКА - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД

ГС: Димитър Димитров Димитров АС1: Тодор Василев Вуков АС2: Николай Георгиев Попниколов

4-ТИ: Антонио Тодоров Антов ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Петър Димов Аспарухов

СН: Валентин Желев Добрев
