Спортните новини: Днес (5) | Вчера (5)
Бойко Борисов: Хората заслужават домакинските мачове да се играят на собствения стадион
Автор: Георги Куситасев 12:35Коментари (0)433
© FB: Бойко Борисов
Експремиерът на Република България Бойко Борисов бе част от събитието в Добрич, на което бе направена първа копка на осветлението на местния стадион. 

Там мачовете си играе новака в родния футболен елит Добруджа. 

"Благодаря на Гонзо, не беше нужно да го убеждавам, че футболът се играе за феновете. Когато един град, с толкова усилия, е влязъл в А група, хората заслужават домакинските мачове да се играят на собствения стадион. С дружн
и усилия, с колегите от другите партии в правителството, за спортна инфраструктура се дадоха много пари", заяви Борисов.

Днес Добруджа приема Ботев (Враца) в двубой от 6-ия кръг в Първа лига.

Двубоят е от 17:45 часа и е исторически за феновете на тима от Добрич, които чакат мач на любимците си в родния футболен елит на стадион "Дружба“ от 22 години насам.

Предходните домакинства на тима в Първа лига се играеха на стадион "Спартак" във Варна, защото този в Добрич бе без лиценз.
