Тренчев свири Локо - Славия, пратиха Великов на Берое - Ботев
Автор: Стойчо Генов 16:34Коментари (0)346
© Plovdiv24.bg
Станимир Тренчев отново идва на "Лаута"
Съдийската комисия към БФС обяви нарядите за мачовете от петия кръг на Първа лига. Мачът между Локомотив (Пловдив) и Славия ще ръководи Станимир Тренчев.

Регионалното дерби между Берое и Ботев (Пловдив) бе поверено на Мартин Великов.

Ето и всички назначения за срещите на пловдивските отбори в петия кръг:

15 август 2025 г., петък, 21:15 ч.

ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД - ПФК Славия 1913

ГС: Станимир Лозанов Тренчев, АС1: Мартин Емилов Венев, АС2: Красимир Владимиров Миланов, 4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов

ВАР: Венцислав Георгиев Митрев, АВАР: Васил Петров Минев

СН: Иван Захариев Вълчев

16 август 2025 г., събота, 21:15 ч.

ПФК Берое - Стара Загора - ПФК Ботев Пд

ГС: Мартин Живков Великов, АС1: Мирослав Николаев Симеонов, АС2: Живко Руменов Петров, 4-ТИ: Димо Стоянов Димов

ВАР: Никола Антонов Попов, АВАР: Димитър Димитров Димитров

СН: Георги Крумов Виделов
