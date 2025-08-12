Тренчев свири Локо - Славия, пратиха Великов на Берое - Ботев

© Plovdiv24.bg Станимир Тренчев отново идва на "Лаута" Съдийската комисия към БФС обяви нарядите за мачовете от петия кръг на Първа лига. Мачът между Локомотив (Пловдив) и Славия ще ръководи Станимир Тренчев.



Регионалното дерби между Берое и Ботев (Пловдив) бе поверено на Мартин Великов.



Ето и всички назначения за срещите на пловдивските отбори в петия кръг:



15 август 2025 г., петък, 21:15 ч.



ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД - ПФК Славия 1913



ГС: Станимир Лозанов Тренчев, АС1: Мартин Емилов Венев, АС2: Красимир Владимиров Миланов, 4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов



ВАР: Венцислав Георгиев Митрев, АВАР: Васил Петров Минев



СН: Иван Захариев Вълчев



16 август 2025 г., събота, 21:15 ч.



ПФК Берое - Стара Загора - ПФК Ботев Пд



ГС: Мартин Живков Великов, АС1: Мирослав Николаев Симеонов, АС2: Живко Руменов Петров, 4-ТИ: Димо Стоянов Димов



ВАР: Никола Антонов Попов, АВАР: Димитър Димитров Димитров



СН: Георги Крумов Виделов