Локо Пловдив остана трети, Лудогорец инкасира 5 гола, но се спаси от невиждан резил
Автор: Екип Plovdiv24.bg 19:31Коментари (0)781
©
ЦСКА 1948 и Лудогорец завършиха при резултат 5:4 в последния мач от 13-ия кръг на Първа лига. По този начин разградчани останаха зад тима на Локомотив Пловдив във временното класиране, но с уточнението, че имат един мач по-малко.

Те са на четвърто място след днешната загуба, докато "смърфовете" са трети. Интересното е, че десетина минути преди края на мача Лудогорец изоставаше с 1:5, но авгогол на ЦСКА 1948 и две късни попадения на Ивайло Чочев спасиха шампионите от невиждан резил.

