Играещият предимно с чужденци Берое уволни треньора, назначи българин, но временно

© Днес стана факт поредната треньорска смяна в отбор от Първа лига.



Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение на ПФК Берое:



ПФК Берое Стара Загора обявява прекратяването на договорните отношения със старши треньора на представителния отбор Алехандро Сагерас.



Искаме да изразим нашата най-искрена благодарност към г-н Сагерас за неговия професионализъм, отдаденост и отговорност през почти двете години работа, посветени на развитието и надграждането на футбола в Стара Загора.



Пожелаваме му много успех в бъдещите проекти.



Пламен Липенски ще води отбора до назначаването на нов старши треньор.