Спортните новини: Днес (12) | Вчера (6)
Играещият предимно с чужденци Берое уволни треньора, назначи българин, но временно
14:28
©
Днес стана факт поредната треньорска смяна в отбор от Първа лига.

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение на ПФК Берое:

ПФК Берое Стара Загора обявява прекратяването на договорните отношения със старши треньора на представителния отбор Алехандро Сагерас.

Искаме да изразим нашата най-искрена благодарност към г-н Сагерас за неговия професионализъм, отдаденост и отговорност през почти двете години работа, посветени на развитието и надграждането на футбола в Стара Загора.

Пожелаваме му много успех в бъдещите проекти.

Пламен Липенски ще води отбора до назначаването на нов старши треньор.
