Арда представи Ивелин Попов, договорът е до края на сезона

© Поредният силен трансфер, който осъществява ръководството на ПФК АРДА вече е факт. Трикратният носител на приза "Футболист на годината" Ивелин Попов подписа договор с клуба. След среща ръководството на клуба Попов и ПФК АРДА сложиха подпис под контракта, който е със срок до лятото на 2026г. Ивелин Попов дори попада в плановете на Александър Тунчев за утрешния двубой с ЦСКА, който ще се играе от 17:30ч. в Стара Загора.



Ивелин Попов е роден на 26 октомври 1997г и започва своята богата футболна кариера в столичния Септември. След това Попов преминава през редица други отбори, сред които са Левски, Фейенорд, Спартак Москва, Газиантеп и др. За последно той бе част от състава на Ботев Пловдив.



Новото попълнение на АРДА е ставал два пъти шампион на България с тима на Литекс, с който печели и две купи на България, и още веднъж с Ботев Пловдив.За националния отбор Ивелин Попов има 90 мача и 18 гола, както и е бил негов дългогодишен капитан.



"Ръководството на ПФК АРДА, треньорите, футболистите и феновете пожелават



на Ивелин Попов много успехи с екипа на АРДА", написаха от новия тим на Попов в социалните мрежи и на клубния сайт.