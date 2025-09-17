ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Арда представи Ивелин Попов, договорът е до края на сезона
Автор: Георги Куситасев 19:24Коментари (0)355
©
Поредният силен трансфер, който осъществява ръководството на ПФК АРДА вече е факт. Трикратният носител на приза "Футболист на годината" Ивелин Попов подписа договор с клуба. След среща ръководството на клуба Попов и ПФК АРДА сложиха подпис под контракта, който е със срок до лятото на 2026г. Ивелин Попов дори попада в плановете на Александър Тунчев за утрешния двубой с ЦСКА, който ще се играе от 17:30ч. в Стара Загора.

Ивелин Попов е роден на 26 октомври 1997г и започва своята богата футболна кариера в столичния Септември. След това Попов преминава през редица други отбори, сред които са Левски, Фейенорд, Спартак Москва, Газиантеп и др. За последно той бе част от състава на Ботев Пловдив.

Новото попълнение на АРДА е ставал два пъти шампион на България с тима на Литекс, с който печели и две купи на България, и още веднъж с Ботев Пловдив.За националния отбор Ивелин Попов има 90 мача и 18 гола, както и е бил негов дългогодишен капитан.

"Ръководството на ПФК АРДА, треньорите, футболистите и феновете пожелават

на Ивелин Попов много успехи с екипа на АРДА", написаха от новия тим на Попов в социалните мрежи и на клубния сайт.
Още по темата: общо новини по темата: 129
17.09.2025
16.09.2025
16.09.2025
15.09.2025
13.09.2025
12.09.2025
предишна страница [ 1/22 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Изненада! Арда може да изпълни желанието на Попето да завърши кариерата като пич
 Зехтински: Белия е добър треньор, не трябваше да подава оставка
 Илиян Филипов: Непрестанните декларации и разделение вкарват допълнително напрежение
 Бразилско крило подписа с Ботев и показа татуировка на врата
 Поредни глоби на БФС: 4300 лева за Локо, 3500 лв. за Ботев
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: