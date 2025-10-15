|
|Димитър Димитров ще ръководи Ботев - Славия, неопитен рефер свири Локо - Ботев (Враца)
Съдийската комисия към БФС обяви нарядите за мачовете от 12-ия кръг на Първа лига. Мачът между Локомотив Пловдив и Ботев (Враца) ще ръководи сравнително неопитния рефер Тодор Киров.
Двубоят между Ботев (Пловдив) и Славия бе поверен на Димитър Димитров.
Ето и всички назначения за срещите на пловдивските отбори в 12-ия кръг:
17 октомври 2025 г., петък, 20:00 ч.
ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД - ПФК Ботев Враца
ГС: Тодор Недялков Киров, АС1: Красимир Атанасов Атанасов, АС2: Светослав Станимиров Стойчев, 4-ТИ: Кристиян Младенов Тодоров
ВАР: Волен Валентинов Чинков, АВАР: Ивайло Красимиров Ненков
СН: Никола Петров Джугански
18 октомври 2025 г., събота, 15:00 ч.
ПФК Ботев Пд - ПФК Славия 1913
ГС: Димитър Димитров Димитров, АС1: Мартин Емилов Венев, АС2: Дарин Василев Иванов, 4-ТИ: Кристина Георгиева Георгиева
ВАР: Красен Иванов Георгиев, АВАР: Красимир Маргаритов Кръстев
СН: Александър Костадинов Костадинов
