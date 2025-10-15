Димитър Димитров ще ръководи Ботев - Славия, неопитен рефер свири Локо - Ботев (Враца)

© Plovdiv24.bg Съдийската комисия към БФС обяви нарядите за мачовете от 12-ия кръг на Първа лига. Мачът между Локомотив Пловдив и Ботев (Враца) ще ръководи сравнително неопитния рефер Тодор Киров.



Двубоят между Ботев (Пловдив) и Славия бе поверен на Димитър Димитров.



Ето и всички назначения за срещите на пловдивските отбори в 12-ия кръг:



17 октомври 2025 г., петък, 20:00 ч.



ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД - ПФК Ботев Враца



ГС: Тодор Недялков Киров, АС1: Красимир Атанасов Атанасов, АС2: Светослав Станимиров Стойчев, 4-ТИ: Кристиян Младенов Тодоров



ВАР: Волен Валентинов Чинков, АВАР: Ивайло Красимиров Ненков



СН: Никола Петров Джугански



18 октомври 2025 г., събота, 15:00 ч.



ПФК Ботев Пд - ПФК Славия 1913



ГС: Димитър Димитров Димитров, АС1: Мартин Емилов Венев, АС2: Дарин Василев Иванов, 4-ТИ: Кристина Георгиева Георгиева



ВАР: Красен Иванов Георгиев, АВАР: Красимир Маргаритов Кръстев



СН: Александър Костадинов Костадинов