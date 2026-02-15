Левски и Ботев спират с близането на раните след Купата

© levski.bg Левски и Ботев Пловдив излизат един срещу друг в 21-ия кръг от Първа лига. Срещата ще е на стадион "Георги Аспарухов" с начален час 17:00.



Двата отбора подновяват ангажиментите си в първенството, след като напуснаха по-рано тази седмица Купата на България. Левски бе спрян от Лудогорец в Разград (0:1), а същият резултат претърпяха и "канарчетата", ала в градското дерби с Локомотив в парк "Лаута".



"Сините" са начело в шампионата с 47 точки, на 7 от ЦСКА 1948, който вчера отстъпи пред ЦСКА (0:2) и също на 7 пред Лудогорец, но разградчани днес приемат Берое. Головата разлика на Левски е 46:13, която е най-добрата в лигата. Миналата събота възпитаниците на Хулио Веласкес се справиха с Ботев Враца при подновяването на лигата - 3:1 на "Герена". Днес Кристиан Макун ще отсъства, защото продължава да се възстановява от контузията си.



Ботев е 11-и, имащ 22 точки. Головата разлика на гостите е 25:29. На 8 февруари срещу Берое не паднаха голове на "Колежа", а последният успех за състава е от 29 ноември. Броят на загуби за "канарчетата" е основният проблем, тъй като те имат цели 10 и единствено последните 3 отбора - Монтана, Добруджа и Септември имат повече.



На 30 септември в 6-ия кръг Левски надделя с 1:0 в града под тепетата.