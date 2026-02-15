ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (2) | Вчера (6)
Левски и Ботев спират с близането на раните след Купата
Автор: Александър Антонов 11:08Коментари (0)227
© levski.bg
Левски и Ботев Пловдив излизат един срещу друг в 21-ия кръг от Първа лига. Срещата ще е на стадион "Георги Аспарухов" с начален час 17:00.

Двата отбора подновяват ангажиментите си в първенството, след като напуснаха по-рано тази седмица Купата на България. Левски бе спрян от Лудогорец в Разград (0:1), а същият резултат претърпяха и "канарчетата", ала в градското дерби с Локомотив в парк "Лаута".

"Сините" са начело в шампионата с 47 точки, на 7 от ЦСКА 1948, който вчера отстъпи пред ЦСКА (0:2) и също на 7 пред Лудогорец, но разградчани днес приемат Берое. Головата разлика на Левски е 46:13, която е най-добрата в лигата. Миналата събота възпитаниците на Хулио Веласкес се справиха с Ботев Враца при подновяването на лигата - 3:1 на "Герена". Днес Кристиан Макун ще отсъства, защото продължава да се възстановява от контузията си.

Ботев е 11-и, имащ 22 точки. Головата разлика на гостите е 25:29. На 8 февруари срещу Берое не паднаха голове на "Колежа", а последният успех за състава е от 29 ноември. Броят на загуби за "канарчетата" е основният проблем, тъй като те имат цели 10 и единствено последните 3 отбора - Монтана, Добруджа и Септември имат повече.

На 30 септември в 6-ия кръг Левски надделя с 1:0 в града под тепетата.
Още по темата: общо новини по темата: 212
08.02.2026
06.02.2026
06.02.2026
04.02.2026
29.01.2026
23.01.2026
предишна страница [ 1/36 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Наполи има планина за изкачване срещу Рома
 Хората на Зингаревич: Оставихме на ПФК Ботев активи за близо 8 млн. лева
 Фенклубът на Локо: След поредната победа срещу любимия ни съперник - отново с глас, страст и вярност зад отбора
 Марица разгроми Асеновец като гост и запази второто място в класирането
 Ново велико представяне за биатлонистките ни! Историческо постижение за Милена Тодорова!
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: