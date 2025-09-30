ИЗПРАТИ НОВИНА
Бивш футболист на Локо се завърна в България, представиха го като звезда в новия му клуб
Автор: Стойчо Генов 10:01Коментари (0)599
© Plovdiv24.bg
Бивш футболист на Локомотив Пловдив и Левски се завърна в България и ще продължи кариерата си в родната Първа лига. Става въпрос за защитника Иван Горанов, който бе представен като ново попълнение в Ботев (Враца).

33-годишният ляв бек игра за последно в Гърция, а у нас той се е подвизавал още в отборите на Берое и Литекс.

С екипа на Локомотив Пловдив Иван Горанов има 31 официални мача, в които записа 2 асистенции, показва справка на Plovdiv24.bg.

Ето как Горанов бе представен в новия си клуб:

Още опит. Още характер. Още сила!

Ботев Враца привлече Иван Горанов. Ляв бек, който обича битките и големите мачове. За последно той бе част от гръцкия ПЕА Янина, а преди това игра в Йоникос, Университатия Клуж, Ламия, белгийския Шарлероа, Левски, Локомотив Пловдив, Литекс и Берое. Горанов има и мачове в националния отбор на България.

Добре дошъл!

С Ботевска воля, с Ботевски дух
