Сложиха пълен новобранец на ЦСКА - Ботев, "грешникът" Давидов отново свири на Локо

© Plovdiv24.bg Съдийската комисия към БФС обяви нарядите за мачовете от 16-ия кръг на Първа лига. Двубоят между ЦСКА и Ботев (Пд) изненадващо бе поверен на твърде неопитния рефер Геро Писков, който има едва два мача в родния елит.



В същото време наряд за мача Добруджа - Локомотив Пловдив получи Георги Давидов. Той пък изгони незаслужено Ивайло Иванов в дербито срещу Лудогорец, а от БФС официално признаха това за съдийска грешка.



Преди 9 дни от ПФК Марица също недоволстваха от действията на Давидов, като показаха 7 брутални негови грешки в мача срещу Несебър.



Ето и всички назначения за срещите на пловдивските отбори в 16-ия кръг:



22 ноември 2025 г., събота, 17:00 ч.



ПФК ЦСКА - ПФК Ботев Пд



ГС: Геро Георгиев Писков, АС1: Дениз Пиринов Соколов, АС2: Петър Велизаров Митрев, 4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов



ВАР: Волен Валентинов Чинков, АВАР: Михаел Петков Павлов



СН: Александър Костадинов Костадинов



23 ноември 2025 г., неделя, 12:00 ч.



ФК ДОБРУДЖА 1919 - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД



ГС: Георги Димитров Давидов, АС1: Даниел Милков Ников, АС2: Никифор Деянов Велков, 4-ТИ: Георги Георгиев Спасов



ВАР: Мариян Георгиев Гребенчарски, АВАР: Мартин Иванов Марков



СН: Кольо Димитров Данев