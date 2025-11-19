|
|Сложиха пълен новобранец на ЦСКА - Ботев, "грешникът" Давидов отново свири на Локо
Съдийската комисия към БФС обяви нарядите за мачовете от 16-ия кръг на Първа лига. Двубоят между ЦСКА и Ботев (Пд) изненадващо бе поверен на твърде неопитния рефер Геро Писков, който има едва два мача в родния елит.
В същото време наряд за мача Добруджа - Локомотив Пловдив получи Георги Давидов. Той пък изгони незаслужено Ивайло Иванов в дербито срещу Лудогорец, а от БФС официално признаха това за съдийска грешка.
Преди 9 дни от ПФК Марица също недоволстваха от действията на Давидов, като показаха 7 брутални негови грешки в мача срещу Несебър.
Ето и всички назначения за срещите на пловдивските отбори в 16-ия кръг:
22 ноември 2025 г., събота, 17:00 ч.
ПФК ЦСКА - ПФК Ботев Пд
ГС: Геро Георгиев Писков, АС1: Дениз Пиринов Соколов, АС2: Петър Велизаров Митрев, 4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов
ВАР: Волен Валентинов Чинков, АВАР: Михаел Петков Павлов
СН: Александър Костадинов Костадинов
23 ноември 2025 г., неделя, 12:00 ч.
ФК ДОБРУДЖА 1919 - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД
ГС: Георги Димитров Давидов, АС1: Даниел Милков Ников, АС2: Никифор Деянов Велков, 4-ТИ: Георги Георгиев Спасов
ВАР: Мариян Георгиев Гребенчарски, АВАР: Мартин Иванов Марков
СН: Кольо Димитров Данев
