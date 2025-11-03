ЦСКА 1948 с тежко гостуване във Враца днес

© Вторият във временното класиране на Първа лига тим на ЦСКА 1948 гостува днес на Ботев във Враца в двубой от 14-и кръг на редовния сезон.



Мачът започва в 18:15 часа на стадион "Христо Ботев".



Домакините се намират на 7-а позиция със 17 точки. ЦСКА 1948 са втори с 29 като продължават гонитбата с лидера Левски (35 пункта).



В директните двубои обаче врачани спечелиха последната среща с 1:0 като гости в края на април тази година.



Букмейкърите обявиха столичани за фаворит в мача.



Palmsbet.com дава 1.77 за успех на гостите, с 3.60 е оценено равенството, а успех за Ботев е с котировка 4.75. Bethub.bg оценява шансовете на успех на ЦСКА 1948 на 1.76, равенството е 3.35, а успех за домакините е с коефициент 5.00.