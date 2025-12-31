Ботев Пловдив раздаде подаръците от кампанията "Детска Коледа: От дете на дете"

© FB: Botev Plovdiv От Ботев Пловдив информираха, че подаръците, дарени от малките ботевисти на стадион "Христо Ботев“, са достигнали до техните връстници.



Ботев и Клубът на Привържениците обявиха кампанията "Детска Коледа: От дете на дете" на 19-и декември, като на “Колежа" бе позициониран щанд, където малчуганите можеха да оставят своите играчки като подарък за деца от домове в Пловдив.



"Днес изпращаме изминалата година с добрина в сърцата и надежда за продължаване на примера на всички малки и големи канарчета, които на 20 декември на Детската Коледа дариха свои играчки в полза на деца в неравностойно положение.



Благодарение на всички вас през последните няколко дни успяхме да зарадваме децата от:



ЦНСТ Нареченски бани



ЦНСТ Павелско



ЦНСТ за деца с увреждания – Пазарджик



ЦНСТ с. Лесичево



Жулев дом – с. Лесичево



Жълто-черният Дядо Коледа ще продължи с подаръците и след празниците.



Пожелаваме ви здраве, късмет и успехи в жълто-черно през Новата година!" написаха "жълто-черните".