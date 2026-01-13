Бивш футболист на Локо приключи в чужбина и се върна в Първа лига

© Бивш футболист на Локомотив Пловдив приключи засега кариерата си в чужбина и се върна отново в родната Първа лига. Става въпрос за централния защитник Мартин Паскалев.



Днес той подписа договор с Арда, където треньор е бившият наставник на "черно-белите" Александър Тунчев.



Това се случи след среща между спортния директор на клуба от Кърджали Ивайло Петков и самия играч. Двете страни сложиха подпис под договор за две години и половина.



Мартин Паскалев е роден на 25 декември 2001 г. в Свиленград. Той започва своята професионална кариера в Локомотив Пловдив, където играе от 2018 до 2025г., след което е продаден на босненския ФК Сараево, от където се присъединява към Арда. Мартин Паскалев е висок 186см и играе на поста централен защитник.