Бивш футболист на Локо приключи в чужбина и се върна в Първа лига
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:39Коментари (0)633
©
Бивш футболист на Локомотив Пловдив приключи засега кариерата си в чужбина и се върна отново в родната Първа лига. Става въпрос за централния защитник Мартин Паскалев.

Днес той подписа договор с Арда, където треньор е бившият наставник на "черно-белите" Александър Тунчев.

Това се случи след среща между спортния директор на клуба от Кърджали Ивайло Петков и самия играч. Двете страни сложиха подпис под договор за две години и половина.

Мартин Паскалев е роден на 25 декември 2001 г. в Свиленград. Той започва своята професионална кариера в Локомотив Пловдив, където играе от 2018 до 2025г., след което е продаден на босненския ФК Сараево, от където се присъединява към Арда. Мартин Паскалев е висок 186см и играе на поста централен защитник.
