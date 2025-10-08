Ботев в Топ 3 по заплати в Първа лига, Локо заема седмо място

© Plovdiv24.bg Стана ясно каква сума са отделили отборите в Първа лига за заплати на своите футболисти и служители през 2024 година. Любопитното е, че лидерът във временното класиране - Левски, не попада в Топ 3, като заема четвъртото място.



Годишният бюджет за заплати при сините е 10 442 000 лв., което е доста зад първите три в тази класация – Лудогорец, ЦСКА и Ботев Пловдив.



Трябва да се спомене обаче, че в Левски има служители, които получават част от парите си през фирми на спонсора, а не директно от клуба.



На първите две места очаквано са Лудогорец (29 446 000 лв.) и ЦСКА (21 326 000 лева). Те съставляват малко под половината сума, показва проверка на Sportal.bg. Двата клуба имат и дублиращи отбори във Втора лига, което допълнително вдига разходите.



Трети в своеобразното подреждане е Ботев Пловдив. Възнагражденията на канарчетата възлизат на 15 140 000 лв., което е доста повече в сравнение с четвъртия Левски. Локомотив Пловдив е на седмо място в тази класация.



Ето кой колко дава за възнаграждения в Първа лига:



1. Лудогорец: 29 446 000 лева (2024 г.), 29 458 000 лева (2023 г.);



2. ЦСКА: 21 326 000 лева (2024 г.), 17 385 000 лева (2023 г.);



3. Ботев Пловдив: 15 140 000 лева (2024 г.), 12 953 000 лв. (2023 г.);



4. Левски: 10 442 000 лева (2024 г.), 8 499 000 лева (2023 г.) – сумата е само на базата на заплати в клуба. Има хора, които са част от възнагражденията през фирми на спонсора, а не от клуба.



5. ЦСКА 1948: 6 282 000 лева (2024 г.), 8 274 000 лв. (2023 г.);



6. Черно море: 5 036 000 лева (2024 г.), 4 147 000 лв. (2023 г.);



7. Локомотив Пловдив: 3 818 000 лева (2024 г.), 4 248 000 лв (2023 г.);



8. Арда: 3 707 000 лева (2024 г.), 3 229 000 лв. (2023 г.);



9. Славия: 2 812 000 лева (2024 г.), 3 307 000 лв. (2023 г.);



10. Берое: 2 576 000 лева (2024 г.), 2 245 000 лв. (2023 г.);



11. Ботев Враца: 1 536 000 лева (2024 г.), 1 074 000 лв. (2023 г.);



12. Локомотив София: 1 350 000 лева (2024 г.), 1 405 000 лв. (2023 г.);



13. Септември: 713 000 лева (2024 г.), 694 000 лева (2023 г.).



Спартак Варна: 1 559 000 лв. (2023 г.) – няма яснота за 2024 г., но предполагаемата сума за възнаграждения е някъде между тези на Славия, Арда и Локомотив (Пловдив).



Изпаднали от Първа лига:



Хебър: 2 255 000 лева (2023 г.) – няма данни за 2024 година.



Крумовград: 1 777 000 лева (2023 г.) – няма данни за 2024 година.



Влезли в Първа лига:



Монтана: 840 000 лева (2024 г.), 615 000 лв. (2023 г.);



Добруджа: 420 000 лева (2024 г.), 379 000 лв. (2023 г.) – предполага се, че действителните възнаграждения в клуба за 2024 г. са по-високи от официално обявените 420 000 лева, но те се дават под друга форма.