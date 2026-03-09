Ясен Петров след победата над Берое с 1:0. Пловдивчанинът се разчувства, когато близо до терена се появиха неговите внуци и той даде традиционното си интервю след мача в тяхно присъствие.
"Не бях виждал моите внуци може би от началото, откакто съм тук в Добрич. Това също ме зарежда. Благодаря на децата ми и на съпругата ми, че ме изненадаха така приятно“, заяви Пловдивския Джанини.
"Това е моята премия за нашите футболисти. Давам им два дни почивка и след това продължаваме много сериозно да се готвим. Идеалното време е в тези два дни и аз да се заредя, заедно с нашият екип и да дадем след това отново максимума", допълни Ясен Петров след милия жест, организиран от семейството му.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.