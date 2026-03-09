Сподели Сподели
Сълзи на умиление озариха лицето на треньора на Добруджа Ясен Петров след победата над Берое с 1:0. Пловдивчанинът се разчувства, когато близо до терена се появиха неговите внуци и той даде традиционното си интервю след мача в тяхно присъствие.

"Не бях виждал моите внуци може би от началото, откакто съм тук в Добрич. Това също ме зарежда. Благодаря на децата ми и на съпругата ми, че ме изненадаха така приятно“, заяви Пловдивския Джанини.

"Това е моята премия за нашите футболисти. Давам им два дни почивка и след това продължаваме много сериозно да се готвим. Идеалното време е в тези два дни и аз да се заредя, заедно с нашият екип и да дадем след това отново максимума", допълни Ясен Петров след милия жест, организиран от семейството му.