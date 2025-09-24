ИЗПРАТИ НОВИНА
Спортните новини: Днес (14) | Вчера (14)
ЦСКА: Христо Янев подписа договор с най-големия клуб в България
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:26
Христо Янев е новият старши треньор на ЦСКА. Днес той подписа договор с най-големия клуб в България и ще изведе "армейците“ в гостуването на Локомотив (София) на 27 септември (събота), похвалиха се от клуба.

Янев заема мястото на уволнения преди време Душан Керкез.

Ето как Янев бе представен в ЦСКА:

Христо Янев е тясно свързан с нашия клуб и е любимец на "червените“ фенове. Той е роден на 4 май 1979 г. в Казанлък. Пристига в ЦСКА през лятото на 2000 г. и в следващите 6 години постига сериозни успехи с червения екип. Двукратен шампион на България (2002/03, 2004/05 г.), като особено забележителен е приносът му за втория шампионски трофей, когато отбелязва 22 попадения за тима ни. Янев е носител и на Купата на България през 2005/06 г.

Общо за ЦСКА изиграва 208 мача и реализира 72 попадения във всички турнири. Има 10 мача и 3 гола за националния отбор на България.

Като треньор води "червените“ през 2016 г., когато ЦСКА спечели Купата на България, въпреки че отборът бе изпратен административно във "В“ група. До момента Янев бе начело на Ботев (Враца).

В щаба на новия наставник влизат Калоян Генов (помощник-треньор), Христо Митов (треньор на вратарите) и Ивайло Младенов (кондиционен треньор).

Добре дошъл на Христо Янев у дома!

ЦСКА му желае много успехи, радостни моменти, победи и трофеи с любимия клуб!

Христо Янев ще бъде представен официално като треньор на ЦСКА на 25 септември (четвъртък) от 14:00 ч. Събитието ще се състои в Event Space Vertigo (бул. България 109), а представителите на медиите, които имат желание да присъстват, трябва да представят валидна журналистическа карта.

ВАЖНО!

Предвид назначението на новия треньорски щаб на ЦСКА в седмичната програма на тима настъпва промяна – тренировката утре (25 септември) ще е закрита за представителите на медиите.
