Лудогорец удължи престоя си в Пловдив, тренира утре на "Колежа"
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:46Коментари (0)1051
© Plovdiv24.bg
Отборът на Лудогорец заминава за Будапеща в сряда (25 февруари) в 14:30 часа с чартърен полет от Пловдив до унгарската столица, съобщиха от клуба. Официалната тренировка на "орлите" преди реванша с Ференцварош от плейофите на Лига Европа ще се проведе в сряда в 10:30 ч. на стадион "Христо Ботев" в Пловдив. Заниманието ще бъде открито за медиите в първите 15 минути.

Същия ден старши треньорът Пер-Матиас Хьогмо и Хендрик Бонман ще дадат пресконференция на "Групама Арена" в Будапеща в 17:30 ч. местно време.

Мачът Ференцварош – Лудогорец е в четвъртък в 18:45 ч. местно време (19:45 ч. българско). Веднага след неговия край отборът се прибира в България с чартърен полет от Будапеща до Варна.

В понеделник (2 март) Лудогорец приема Локомотив Пловдив от 18,00 часа на "Хювефарма Арена" в Разград в двубой от 23-ия кръг на Първа лига.
