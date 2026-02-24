Лудогорец удължи престоя си в Пловдив, тренира утре на "Колежа"

© Plovdiv24.bg Отборът на Лудогорец заминава за Будапеща в сряда (25 февруари) в 14:30 часа с чартърен полет от Пловдив до унгарската столица, съобщиха от клуба. Официалната тренировка на "орлите" преди реванша с Ференцварош от плейофите на Лига Европа ще се проведе в сряда в 10:30 ч. на стадион "Христо Ботев" в Пловдив. Заниманието ще бъде открито за медиите в първите 15 минути.



Същия ден старши треньорът Пер-Матиас Хьогмо и Хендрик Бонман ще дадат пресконференция на "Групама Арена" в Будапеща в 17:30 ч. местно време.



Мачът Ференцварош – Лудогорец е в четвъртък в 18:45 ч. местно време (19:45 ч. българско). Веднага след неговия край отборът се прибира в България с чартърен полет от Будапеща до Варна.



В понеделник (2 март) Лудогорец приема Локомотив Пловдив от 18,00 часа на "Хювефарма Арена" в Разград в двубой от 23-ия кръг на Първа лига.