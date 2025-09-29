Добруджа търси край на серията без успех с гостуване на Берое

© Новакът в родния футболен елит Добруджа гостува днес на Берое в среща от 10-и кръг на родната Първа лига.



Двубоят започва в 20:15 часа българско време на стадион "Берое" в Стара Загора.



Домакините се намират на 10-о място във временното класиране с актив от 10 точки. Тимът е в серия от 3 мача без загуба.



Гостите са на незавидната 14-а позиция със 7 пункта. Добричлии започнаха силно новия сезон, но в последните си 6 мача имат едва 2 точки и са без успех от началото на август.



За последно двата тима играха един срещу друг през сезон 2003/04 във Втора лига. Тогава Берое печели и двете срещи - 3:0 като домакин и 2:1 като гост.



Бетинг операторът PALMSBET.com определя за фаворит Берое, давайки коефициент от 2.20 за успех на домакините. Равенството е оценено на 3.40, а успех на гостите - 3.20.



Коефициентите са сходни и в BETHUB.BG. Там ставката за успех на домакините е 2.15, равенството се котира на 3.30, а евентуален успех на добричлии е оценен на 3.40.