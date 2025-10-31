БФС обяви програмата на Локо и Ботев до края на годината

© Plovdiv24.bg Спортно-техническа комисия към БФС прие програмата от 16 до 19 кръг на Първа лига.



Ето мачовете на пловдивските Локомотив и Ботев до края на календарната година:



XVІ кръг



22.11 /събота/ ЦСКА - Ботев Пд 17.00 часа



23.11 /неделя/ Добруджа - Локомотив Пд 12.00 ч.



XVІІ кръг



28.11 /петък/ Локомотив Пд - Монтана 17.30



29.11 /събота/ Ботев Пд - Черно море 15.00



XVІІІ кръг



02.12 /вторник/ Арда Кж - Ботев Пд 18.00



03.12 /сряда/ ЦСКА - Локомотив Пд 18.00



XIX кръг



06.12 /събота/ Локомотив 1929 Сф - Ботев Пд 12.30



Локомотив 1926 Пд - Арда 1924 Кж 15.00