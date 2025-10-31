ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (17) | Вчера (13)
БФС обяви програмата на Локо и Ботев до края на годината
Автор: Стойчо Генов 17:05Коментари (0)155
© Plovdiv24.bg
Спортно-техническа комисия към БФС прие програмата от 16 до 19 кръг на Първа лига.

Ето мачовете на пловдивските Локомотив и Ботев до края на календарната година:

XVІ кръг

22.11 /събота/ ЦСКА - Ботев Пд 17.00 часа

23.11 /неделя/ Добруджа - Локомотив Пд 12.00 ч.

XVІІ кръг

28.11 /петък/ Локомотив Пд - Монтана 17.30

29.11 /събота/ Ботев Пд - Черно море 15.00

XVІІІ кръг

02.12 /вторник/ Арда Кж - Ботев Пд 18.00

03.12 /сряда/ ЦСКА - Локомотив Пд 18.00

XIX кръг

06.12 /събота/ Локомотив 1929 Сф - Ботев Пд 12.30

Локомотив 1926 Пд - Арда 1924 Кж 15.00
Още по темата: общо новини по темата: 164
29.10.2025
27.10.2025
25.10.2025
23.10.2025
22.10.2025
15.10.2025
предишна страница [ 1/28 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 БФС глоби яко Спартак, една от санкциите е за обидни скандирания
 Футболистите на Ботев пристигат с елегантни костюми за дербито на "Лаута"
 ПФК Локомотив: Битка докрай!
 Легенди на Ботев надъхаха в "Коматево" футболисти и треньори за дербито
 Илиян Филипов: Време е за битка! Пловдив ще бъде жълто-черен, ако ние го направим такъв
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: