Хорхе Сегура беше на "Герена", но вместо с Левски ще подпише с ЦСКА 1948

“Радвам се да съм тук. Благодарен съм на Хуан Переа, той е мой приятел. Гледах него днес и исках да го поздравя. Преди време аз му помогнах да дойде в Локомотив Пловдив. Футболът е луд спорт, може и да заиграя тук, защо не?! Харесвам страната ви, прекарах време тук", започна колумбийският защитник.



“Истината е, че играта на Левски ми хареса, това е голям отбор. Игра доста добре, представи се на наистина високо ниво", допълни Хорхе Сегура, който в момента е част от елитния швейцарски Цюрих.



Той обаче няма да играе в Левски, а най-вероятно ще подпише с ЦСКА 1948 – следващият съперник на "сините“ в Първа лига. Сегура подхвърли пред медиите, че не би отказал трансфер в Левски, но това няма да се случи, съобщава "Мач Телеграф“.