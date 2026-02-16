ИЗПРАТИ НОВИНА
Хорхе Сегура беше на "Герена", но вместо с Левски ще подпише с ЦСКА 1948
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:28Коментари (0)425
©
Бившият футболист на Локомотив Пловдив Хорхе Сегура изгледа от трибуните на стадион "Георги Аспарухов“ вчерашния мач между Левски и Ботев, завършил 3:0 за домакините.

“Радвам се да съм тук. Благодарен съм на Хуан Переа, той е мой приятел. Гледах него днес и исках да го поздравя. Преди време аз му помогнах да дойде в Локомотив Пловдив. Футболът е луд спорт, може и да заиграя тук, защо не?! Харесвам страната ви, прекарах време тук", започна колумбийският защитник.

“Истината е, че играта на Левски ми хареса, това е голям отбор. Игра доста добре, представи се на наистина високо ниво", допълни Хорхе Сегура, който в момента е част от елитния швейцарски Цюрих.

Той обаче няма да играе в Левски, а най-вероятно ще подпише с ЦСКА 1948 – следващият съперник на "сините“ в Първа лига. Сегура подхвърли пред медиите, че не би отказал трансфер в Левски, но това няма да се случи, съобщава "Мач Телеграф“.
