Лудогорец махна треньора - не отговарял на високите стандарти

© Plovdiv24.bg Ръководството на Лудогорец най-после реши да се раздели с треньора Руи Мота. От клуба назначиха временен наставник, като освен това обявиха и причините за освобождаването на португалския специалист.



Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение от Разград:



Лудогорец съобщава, че старши треньорът на втория отбор Тодор Живондов ще води представителния тим в мача от турнира за Купата на България срещу Черноморец (Бургас), който ще се играе утре от 13:30 ч. в Несебър.



Ръководството на клуба информира, че се водят преговори с Руи Мота и неговия екип за прекратяване на договорите им. Причината са неубедителните резултати и представяне на отбора през последните месеци, които не отговарят на високите стандарти, наложени в Лудогорец през годините.



Клубът ще информира своевременно за всички последващи решения, свързани със спортно-техническото ръководство на първия отбор.