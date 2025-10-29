ИЗПРАТИ НОВИНА
Лудогорец махна треньора - не отговарял на високите стандарти
Автор: Стойчо Генов 12:07Коментари (0)98
Ръководството на Лудогорец най-после реши да се раздели с треньора Руи Мота. От клуба назначиха временен наставник, като освен това обявиха и причините за освобождаването на португалския специалист.

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение от Разград:

Лудогорец съобщава, че старши треньорът на втория отбор Тодор Живондов ще води представителния тим в мача от турнира за Купата на България срещу Черноморец (Бургас), който ще се играе утре от 13:30 ч. в Несебър.

Ръководството на клуба информира, че се водят преговори с Руи Мота и неговия екип за прекратяване на договорите им. Причината са неубедителните резултати и представяне на отбора през последните месеци, които не отговарят на високите стандарти, наложени в Лудогорец през годините.

Клубът ще информира своевременно за всички последващи решения, свързани със спортно-техническото ръководство на първия отбор.
