|Бизнесмен измисли нов прякор на Кабаков и добави: Много нагло корумпе е, но вече е жигосан
Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов продължи и днес традицията да прави любопитни коментари в личния си профил във Фейсбук.
Този път конкретният повод за реакцията на бизнесмена е временното спиране на пратата на пловдивския рефер Георги Кабаков, както и това на съгражданина му Владимир Вълков.
"Георги Кабаков - Нотариуса“, написа Цветомир Найденов.
С този ход бизнесменът явно направи аналогия между футболния рефер и убития преди година и половина Мартин Божанов – Нотариуса, за когото стана ясно, че е имал влияние върху различни свери на обществото.
Последваха десетки коментари, а самият Найденов продължи да коментира темата с още по-категорични твърдения.
Ето какво още написа финансовият благодетел на ЦСКА 1948:
Абе и на мачове на Левски срещу нас е помагал на сините. Архивите са живи.
Друго е, когато Нотариуса е изписан … останалите корумпета като Попи, Драго, Гината... вече имат едно наум.
Нотариуса трябва да бъде държан далеч от футбола. Много нагло корумпе е.
Важното е, че Нотариуса вече е жигосан.
