ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (5) | Вчера (12)
Бизнесмен измисли нов прякор на Кабаков и добави: Много нагло корумпе е, но вече е жигосан
Автор: Стойчо Генов 11:35Коментари (0)293
© Фейсбук
Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов продължи и днес традицията да прави любопитни коментари в личния си профил във Фейсбук.

Този път конкретният повод за реакцията на бизнесмена е временното спиране на пратата на пловдивския рефер Георги Кабаков, както и това на съгражданина му Владимир Вълков.

"Георги Кабаков - Нотариуса“, написа Цветомир Найденов.

С този ход бизнесменът явно направи аналогия между футболния рефер и убития преди година и половина Мартин Божанов – Нотариуса, за когото стана ясно, че е имал влияние върху различни свери на обществото.

Последваха десетки коментари, а самият Найденов продължи да коментира темата с още по-категорични твърдения.

Ето какво още написа финансовият благодетел на ЦСКА 1948:

Абе и на мачове на Левски срещу нас е помагал на сините. Архивите са живи.

Друго е, когато Нотариуса е изписан … останалите корумпета като Попи, Драго, Гината... вече имат едно наум.

Нотариуса трябва да бъде държан далеч от футбола. Много нагло корумпе е.

Важното е, че Нотариуса вече е жигосан.
Още по темата: общо новини по темата: 151
08.10.2025
08.10.2025
07.10.2025
07.10.2025
02.10.2025
01.10.2025
предишна страница [ 1/26 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Най-добрият пловдивски тенисист ще играе срещу бивш №39 в света
 Ботев в Топ 3 по заплати в Първа лига, Локо заема седмо място
 Спряха правата на двамата най-опитни пловдивски рефери
 Готвят се два любопитни трансфера между Ботев и ЦСКА
 Един наказан в Локо, глобиха Ботев за обидни скандирания
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: