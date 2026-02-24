Еднакви глоби и по един наказан от Локомотив и Ботев

© Plovdiv24.bg Дисциплинарната комисия към БФС наложи днес дежурните глоби на пловдивските Локомотив и Ботев заради поведението на феновете в двубоите от изминалия 22-и кръг на Първа лига. Този път санкцията за двата клуба е една и съща.



Освен това, "смърфовете" и "канарчетата" имат и по един наказан футболист.



За по една среща със спрени права са Парвиз Умарбаев (Локо) и Никола Солдо (Ботев). Вторият капитан на черно-белите ще плати глоба от 383.47 евро, докато санкцията за защитника на жълто-черните е 102.26 евро.



Ето какво гласи решението на ДК:



ПО ДОКЛАД – окончателни и не подлежащи на обжалване



За нерегламентирано използване на факли, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Локомотив" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 153.39 евро.



За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Локомотив" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 1022.58 евро.



За нерегламентирано използване на факли, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Ботев" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 153.39 евро.



За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Ботев" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 1022.58 евро.