ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (14) | Вчера (17)
Еднакви глоби и по един наказан от Локомотив и Ботев
Автор: Стойчо Генов 16:12Коментари (0)517
© Plovdiv24.bg
Дисциплинарната комисия към БФС наложи днес дежурните глоби на пловдивските Локомотив и Ботев заради поведението на феновете в двубоите от изминалия 22-и кръг на Първа лига. Този път санкцията за двата клуба е една и съща.

Освен това, "смърфовете" и "канарчетата" имат и по един наказан футболист.

За по една среща със спрени права са Парвиз Умарбаев (Локо) и Никола Солдо (Ботев). Вторият капитан на черно-белите ще плати глоба от 383.47 евро, докато санкцията за защитника на жълто-черните е 102.26 евро.

Ето какво гласи решението на ДК:

ПО ДОКЛАД – окончателни и не подлежащи на обжалване

За нерегламентирано използване на факли, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Локомотив" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 153.39 евро.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Локомотив" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 1022.58 евро.

За нерегламентирано използване на факли, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Ботев" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 153.39 евро.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Ботев" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 1022.58 евро.
Още по темата: общо новини по темата: 220
24.02.2026
24.02.2026
23.02.2026
19.02.2026
17.02.2026
17.02.2026
предишна страница [ 1/37 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Академик-ПУ отстъпи пред гостуващия Етър‘64 за Купа България
 Драгомир Драганов отново свири на Ботев, пратиха Гребенчарски на Лудогорец - Локо
 Обновяват стадион "Марица" с близо 4 млн. евро, поръчката вече е пусната
 Честито! Един от най-великите пловдивски спортисти празнува днес
 Доказаха пореден съдийски гаф срещу Локо: Задължителен червен картон на Ангел Грънчов
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: