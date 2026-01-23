Попето: Много ми се иска двама футболисти на Ботев да пробият в Европа

© Бившият капитан на Ботев (Пловдив) Ивелин Попов се изказа доста ласкаво за двама от младите и талантливи футболисти на "канарите". Трикратният “Футболист №1 на България", който е известен с острия си език, изрази мнение по доста теми около проблемите в родния футбол.



“Много ми се иска Балов да пробие. Никола Илиев да пробие. Ивайло Видев да пробие. С Никола и Видев съм бил две години. Познавам ги, знам им качествата и искам те да пробият в европейския футбол. Гледам, че напоследък им дават шанс. Имам комуникация с Балов, интересен футболист. Малкият, който го продадоха на АЕК (б.а. Мартин Георгиев) - също. Мисля, че много му помогна Барселона. Бил е, видя за какво става въпрос. Помогна му, защото хората от АЕК гледат, че на тези години е бил в Барселона. Няма да те вземат без качества", заяви пред "Спортал" Ивелин Попов.



38-годишният атакуващ футболист направи интересно признание за бъдещето си.



“Категорично се отказах от треньорството. Записах се на курс и сам се отказах, защото когато се записах, те са три модула и трябва да си неотлъчно там по три дни. От цялата приета група само аз играех. Играта я разбирам да не пропускаш тренировка, да играеш, а не да седиш на пейката и да развеселяваш групата".



"Футболистът трябва да тренира, играе и да е значим. Не да се зачислява на заплата, да си 18-и играч и ако може - да не влизаш. Това им обясних - едното пречи на другото. Все още съм действащ футболист. За в бъдеще ще ти помогне, но ти като в настоящето не си окей? Такова бъдеще не искам - с лошо настояще да гледам за бъдещето. И им казах, че се отказвам. На четири или пет модула не съм присъствал, защото ми пречеше. Ще играя финал с Лудогорец за купата на България, но от понеделник до сряда трябва да съм на лекции. Няма как. Избрах да продължа да съм футболист и не съм сгрешил", добави Попето.



“Чувствам се уважаван, разбира се. Но към хора, които са ми показали неуважение, демонстрирам същото. Не го и крия, казвам си го ясно, точно и категорично. От кого съм разочарован? Те са доста. Да ги правим известни, не виждам смисъл".



“В Левски не съм съгласен, че така се случиха нещата, като каза, че са ме приели доста добре. Визирам част от ръководителите. В Ботев беше много различно, наистина ме приеха добре. Аз приех феновете, града, отбора. Нещата там се получиха. В Арда си отвориха обятията за мен, както и аз за тях".



Няма ли да направи нещо добро за предишните му отбори - Левски и Ботев, които да получат ноу-хау? Те си имат достатъчно кадърни футболисти, треньори, капацитети и ръководители. Така че няма какъв акъл да им дам аз", завърши Ивелин Попов.