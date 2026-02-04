ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (3) | Вчера (15)
Старата песен на нов глас! Волен Чинков свири Славия - Локо, пратиха Арсов на "Колежа"
Автор: Стойчо Генов 10:08Коментари (0)321
© Plovdiv24.bg
Съдийската комисия към БФС обяви нарядите за мачовете от 20-ия кръг на Първа лига, с които се подновява първенството през новата година. Двубоят между Славия и Локомотив Пловдив бе поверен на Волен Чинков.

В същото време наряд за регионалното дерби между Ботев (Пловдив) и Берое получи Стоян Арсов.

Ето всички съдийски назначения за срещите на пловдивските отбори:

8 февруари 2026 г., неделя, 14:15 ч.

ПФК Славия 1913 - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД

ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Драгомир Руменов Милев

4-ТИ: Антонио Тодоров Антов ВАР: Венцислав Георгиев Митрев АВАР: Християна Красимирова Гутева

СН: Валентин Желев Добрев

8 февруари 2026 г., неделя, 16:45 ч.

ПФК Ботев Пд - ПФК Берое - Стара Загора

ГС: Стоян Панталеев Арсов АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Дарин Василев Иванов

4-ТИ: Кристина Георгиева Георгиева ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Мартин Иванов Марков

СН: Ичко Лозев Лозев
Още по темата: общо новини по темата: 208
29.01.2026
23.01.2026
19.01.2026
18.01.2026
16.01.2026
13.01.2026
предишна страница [ 1/35 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Фенклубът на Локо пусна на търг две уникални картини на Бонев, подписани лично от него
 Треньорът на Марица: Вярвам, че можем! Искам да видя желание за борба
 Новите попълнения на Левски от Локо и Ботев загубиха Суперкупата
 ПФК Ботев с нова декларация относно казуса с Око-Флекс
 ПФК Ботев: Кой ще бие центъра? Има резултат един, май беше осем на един!
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: