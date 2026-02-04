Старата песен на нов глас! Волен Чинков свири Славия - Локо, пратиха Арсов на "Колежа"

© Plovdiv24.bg Съдийската комисия към БФС обяви нарядите за мачовете от 20-ия кръг на Първа лига, с които се подновява първенството през новата година. Двубоят между Славия и Локомотив Пловдив бе поверен на Волен Чинков.



В същото време наряд за регионалното дерби между Ботев (Пловдив) и Берое получи Стоян Арсов.



Ето всички съдийски назначения за срещите на пловдивските отбори:



8 февруари 2026 г., неделя, 14:15 ч.



ПФК Славия 1913 - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД



ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Драгомир Руменов Милев



4-ТИ: Антонио Тодоров Антов ВАР: Венцислав Георгиев Митрев АВАР: Християна Красимирова Гутева



СН: Валентин Желев Добрев



8 февруари 2026 г., неделя, 16:45 ч.



ПФК Ботев Пд - ПФК Берое - Стара Загора



ГС: Стоян Панталеев Арсов АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Дарин Василев Иванов



4-ТИ: Кристина Георгиева Георгиева ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Мартин Иванов Марков



СН: Ичко Лозев Лозев