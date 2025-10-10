ИЗПРАТИ НОВИНА
Спортните новини: Днес (11) | Вчера (17)
Ботев е втори по посещаемост, Локо е на 5-а позиция
Автор: Стойчо Генов 14:35
© Plovdiv24.bg
Отборът на Левски е лидер по средна посещаемост в Първа лига след 11 изиграни кръга (5-6 домакински мача за всеки отбор). Втори се нарежда Ботев (Пловдив), а Локомотив Пловдив е на 5-а позиция.

Щестте домакинства на “сините" в шампионата са били гледани от почти 50 000 души. Мачът им срещу Лудогорец е бил най-посетеният - над 15 000 души напълниха “Герена". Левски е със средна посещаеемост от 8067 зрители.

Ботев Пловдив заема втора позиция, като вторият най-посетен мач в първенството е откриващото им сезона домакинство срещу ЦСКА пред 11 000 зрители. "Жълто-черните" имат 4917 зрители средно на мач.

Трети е ЦСКА с 3660 зрители, четвърти е Ботев (Враца) с 2770 зрители, а пети е Локомотив Пловдив с 2520 зрители средно на мач.

Прави впечатление изключително ниският интерес към мачовете на два от отборите в челото - Лудогорец и ЦСКА 1948. Двубоите на 1948 са наблюдавани от средно 217 човека - посещаемост, прилягаща на отбори от Окръжните групи. Лудогорец пък е с 940 зрители средно на мач.
