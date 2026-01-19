ИЗПРАТИ НОВИНА
Локо и Ботев играят в неделя мачовете от 20 и 21 кръг на първенството
Автор: Стойчо Генов 14:49
©
Спортно-техническата комисия към БФС обяви днес програмата на 20-ия и 21-ия кръг в Първа лига.

Ето какво предстои на пловдивските Локомотив и Ботев:

20 кръг

08.02 (неделя) от 14:15: Славия - Локомотив

08.02 (неделя) от 16:45: Ботев - Берое

21 кръг

15.02 (неделя) от 12:00: Локомотив - Черно море

15.02 (неделя) от 17:00 Левски - Ботев

"Очакват ни здрави битки, през които да преминем заедно", написаха по този повод от ПФК Ботев.
