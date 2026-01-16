ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Петър Андреев реши окончателно къде да продължи кариерата си
Автор: Стойчо Генов 13:49Коментари (0)568
©
Бившият вече футболист на Локомотив Пловдив Петър Андреев избра къде да продължи своята кариера. Въпреки че имаше информации за интерес към нападателя от клубове от Португалия, Белгия, Китай и ОАЕ, той бе представен днес като ново попълнение на Монтана.

Ето какво съобщиха от северозападния елитен тим:

ПФК Монтана представя новото си попълнение – Петър Андреев!

Петър Андреев пристига в ПФК Монтана от отбора на Локомотив (Пловдив). С екипа на "черно-белите“ той има 56 официални мача и 6 отбелязани гола.

Също така е бил част от националния отбор на България до 21 години, за който има записани 7 мача.

Пожелаваме му много успехи и силни изяви със синята фланелка!
Още по темата: общо новини по темата: 203
13.01.2026
12.01.2026
09.01.2026
06.01.2026
04.01.2026
31.12.2025
предишна страница [ 1/34 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Крушарски: Под 500 000 евро футболист в Локомотив вече няма да се продава
 Крушарски към Сираков: Цената е 750 000 евро! Все пак не продаваме картофи на пазара "Кирков"
 ПФК Локомотив: Разговаряхме със Сираков за Переа, поставената цена не го устройва
 Бразилци поискаха свой сънародник от Локомотив, шансовете за трансфер не са големи
 Разговорите са в напреднала фаза, Левски пожела Хуан Переа от Локо
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: