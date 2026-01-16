Петър Андреев реши окончателно къде да продължи кариерата си

© Бившият вече футболист на Локомотив Пловдив Петър Андреев избра къде да продължи своята кариера. Въпреки че имаше информации за интерес към нападателя от клубове от Португалия, Белгия, Китай и ОАЕ, той бе представен днес като ново попълнение на Монтана.



Ето какво съобщиха от северозападния елитен тим:



ПФК Монтана представя новото си попълнение – Петър Андреев!



Петър Андреев пристига в ПФК Монтана от отбора на Локомотив (Пловдив). С екипа на "черно-белите“ той има 56 официални мача и 6 отбелязани гола.



Също така е бил част от националния отбор на България до 21 години, за който има записани 7 мача.



Пожелаваме му много успехи и силни изяви със синята фланелка!