Съдийската комисия към БФС обяви нарядите за мачовете от 31-ия кръг на Първа лига. Пловдивските Локомотив и Ботев стартират участието си в плейофите на втората четворка. Сблъсъкът между Локомотив Пловдив и Черно море бе поверен на Георги Гинчев.

В същото време мачът между Арда и Ботев (Пд) ще ръководи Волен Чинков.

Ето всички съдийски назначения за срещите на пловдивските отбори в първия плейофен кръг

26 април 2026 г., неделя, 16:30 ч.

ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД - ПФК ЧЕРНО МОРЕ АД

ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Тодор Василев Вуков АС2: Илиян Петров Капарашев

4-ТИ: Кристина Георгиева Георгиева ВАР: Любослав Бисеров Любомиров АВАР: Георги Димитров Давидов

СН: Георги Владимиров Игнатов

26 април 2026 г., неделя, 19:00 ч.

ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК Ботев Пд

ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Георги Любомиров Минев АС2: Светослав Станимиров Стойчев

4-ТИ: Кристиян Младенов Тодоров ВАР: Мартин Живков Великов АВАР: Красимир Маргаритов Кръстев

СН: Ахмед Яшар Ахмед