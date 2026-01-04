ИЗПРАТИ НОВИНА
Спортните новини: Днес (4) | Вчера (9)
Ясен Петров е новият треньор на Добруджа, ето го и щаба му
Автор: Васил Георгиев 14:36Коментари (0)471
© FB: PFCDobrudja1919
Ясен Петров официално е новият треньор на Добруджа.

В треньорската си кариера специалистът е водил националния отбор на България, както и едни от водещите клубове в страната - Левски, Локомотив (София), Ботев (Пловдив), Черно море и Локомотив (Пловдив).

Има и сериозен международен опит, натрупан по време на работата му в Китай.

В щаба на Петров в Добруджа влизат и помощник треньорите Георги Илиев и Ивелин Петков.

"Пожелаваме успех на новия треньорски екип начело с Ясен Петров!“, написаха от ръководството на Добруджа в официалния профил на клуба в една от социалните мрежи.
