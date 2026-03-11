Левски вече има осем отсъдени дузпи от началото на сезона и по този показател оглавява класацията в първенството. "Сините“ се отличават и с безпогрешна ефективност от бялата точка, като до момента са реализирали всичките си изпълнения.За разлика от тях ЦСКА не може да се похвали със същата точност. "Червените“ са получили шест дузпи през кампанията, но в два от случаите не са успели да ги превърнат в попадения.Лудогорец също е сред отборите, които често стигат до наказателни удари. Разградчани имат пет отсъдени дузпи, от които четири са завършили с гол.Срещу "сините“ са отсъдени две дузпи, но и двете не са довели до попадения. Вратарят Светослав Вуцов се намеси решително при ударите на съперниците в мачовете срещу Монтана и Локомотив София, припомня arenasport.bg. Срещу ЦСКА също беше отсъдена дузпа, докато в двубоите с Лудогорец до момента такава ситуация не се е случвала през настоящия сезон.