Берое последва примера на Ботев, хвърля всичките петима нови срещу "канарите"
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:20
© Plovdiv24.bg
ФИФА официално премахна последната забрана за трансфери на футболния клуб Берое, показва справка в официалния сайт на централата.

Вчера бяха свалени три от активните четири забрани на тима за регистриране на нови играчи. Това означава, че ръководството е изчистило задълженията си към бивши футболисти и служители на клуба и вече няма нормативни пречки петте зимни попълнения да бъдат картотекирани за предстоящия мач срещу Ботев Пловдив при подновяването на efbet Лига.

Заралии гостуват на "канарчетата" в неделя от 16,45 часа на стадион "Христо Ботев".

До този момент Берое обяви пет нови попълнения преди началото на пролетния дял на шампионата – испанския вратар Жауме Валенс, нападателя Емир Кухиня, защитника Давид Валверде, полузащитника Франциско Варела и централния защитник Сантяго Брунели.

Справката в официалния сайт на ФИФА показва, че към момента три български клуба все още имат активни забрани за регистрация на нови играчи, като нито един от тях не е в професионалния футбол. По три санкции имат Верея и ФК Крумовград, а с една е ФК Ловеч.
