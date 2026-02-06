Берое последва примера на Ботев, хвърля всичките петима нови срещу "канарите"

© Plovdiv24.bg ФИФА официално премахна последната забрана за трансфери на футболния клуб Берое, показва справка в официалния сайт на централата.



Вчера бяха свалени три от активните четири забрани на тима за регистриране на нови играчи. Това означава, че ръководството е изчистило задълженията си към бивши футболисти и служители на клуба и вече няма нормативни пречки петте зимни попълнения да бъдат картотекирани за предстоящия мач срещу Ботев Пловдив при подновяването на efbet Лига.



Заралии гостуват на "канарчетата" в неделя от 16,45 часа на стадион "Христо Ботев".



До този момент Берое обяви пет нови попълнения преди началото на пролетния дял на шампионата – испанския вратар Жауме Валенс, нападателя Емир Кухиня, защитника Давид Валверде, полузащитника Франциско Варела и централния защитник Сантяго Брунели.



Справката в официалния сайт на ФИФА показва, че към момента три български клуба все още имат активни забрани за регистрация на нови играчи, като нито един от тях не е в професионалния футбол. По три санкции имат Верея и ФК Крумовград, а с една е ФК Ловеч.