Футболният синдикат защити Асен Митков: Категорично осъждаме всички прояви на унижение и вербална агресия

© Асоциацията на българските футболисти изразява своята подкрепа към Асен Митков и категорично осъжда всички прояви на унижение, вербална агресия и заплашителни внушения, насочени към него или към който и да е друг спортист. Подобно отношение е недопустимо и противоречи на ценностите, върху които се гради спортът.



Критиката към представянето на терена е естествена част от футбола, но никога не бива да прераства в лични нападки или действия, които целят да засегнат достойнството и психическото здраве на играчите. Това важи с особена сила за младите футболисти, които имат право на подкрепяща среда, в която да се развиват, да грешат, да се учат и да се доказват.



АБФ вече се свърза с Асен Митков и му предложи пълна подкрепа – включително правна консултация, психологическа помощ, както и всякакво допълнително съдействие, което би могло да му бъде полезно в този неприятен момент. Наш ангажимент е да защитаваме футболистите в България и да гарантираме, че техните права, достойнство и спокойствие са защитени.



АБФ призовава всички фенове и спортни общности да се разграничат от подобни негативни прояви и да работят за една по-здрава, уважителна и градивна футболна атмосфера.



Мила Христова



Президент на АБФ