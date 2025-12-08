ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (11) | Вчера (4)
Футболният синдикат защити Асен Митков: Категорично осъждаме всички прояви на унижение и вербална агресия
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:24Коментари (0)189
©
Асоциацията на българските футболисти изразява своята подкрепа към Асен Митков и категорично осъжда всички прояви на унижение, вербална агресия и заплашителни внушения, насочени към него или към който и да е друг спортист. Подобно отношение е недопустимо и противоречи на ценностите, върху които се гради спортът.

Критиката към представянето на терена е естествена част от футбола, но никога не бива да прераства в лични нападки или действия, които целят да засегнат достойнството и психическото здраве на играчите. Това важи с особена сила за младите футболисти, които имат право на подкрепяща среда, в която да се развиват, да грешат, да се учат и да се доказват.

АБФ вече се свърза с Асен Митков и му предложи пълна подкрепа – включително правна консултация, психологическа помощ, както и всякакво допълнително съдействие, което би могло да му бъде полезно в този неприятен момент. Наш ангажимент е да защитаваме футболистите в България и да гарантираме, че техните права, достойнство и спокойствие са защитени.

АБФ призовава всички фенове и спортни общности да се разграничат от подобни негативни прояви и да работят за една по-здрава, уважителна и градивна футболна атмосфера.

Мила Христова

Президент на АБФ
Още по темата: общо новини по темата: 192
08.12.2025
08.12.2025
08.12.2025
06.12.2025
05.12.2025
05.12.2025
предишна страница [ 1/32 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Ново американско попълнение в баскетбония Локомотив (Пловдив)
 Идват тежки времена за наш клуб, започва да функционира в кризисен режим
 Пловдив ще е домакин на най-големия международен турнир по борба у нас
 ПФК Спартак също реагира на фалшивата новина за Денис Хасан
 ПФК Марица опроверга медийни фантазии за изпълнителния директор на Спартак
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: