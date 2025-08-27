Голямо "червено сърце", играл малко и в Локо, се раздели емоционално с ЦСКА

ИЗПРАТИ НОВИНА
Бившият футболист на Нефтохимик, Локомотив Пловдив и ЦСКА Стойко Сакалиев вече не е част от любимия си клуб ЦСКА. Екснападателят обяви раздялата в личния си профил във Фейсбук.

През последните няколко години Стойко Сакалиев изпълняваше функциите на тийм мениджър при "армейците".

Ето какво написа той относно раздялата с ЦСКА:

Здравейте, армейци!

На първо място искам да изразя своята огромна благодарност към господин Гриша Ганчев и

Дани Ганчев, с които започнах моя път в клуба. Също така благодаря и на господин Валтер Папазки и всички, които в момента управляват ЦСКА, за доверието и съвместната ни работа през годините.

Винаги съм бил честен и откровен с вас и никога не съм крил това, което мисля. Днес съм длъжен да споделя една новина, която за мен е много важна – Днес се разделих с клуба .

Изказвам признателността си към цялото ръководство, към целия екип, с който работих през последните пет години – футболисти, треньори и спортно-технически щаб. За мен този период беше безценен. Аз съм човек, който винаги търси положителното и хубавото в живота и именно това ще запазя в сърцето си. Никога няма да кажа лоша дума за любимия отбор, защото съм възпитан от моето семейство да взимам най-доброто и да оставям негативното настрана.

Благодаря на всички за подкрепата и за времето, което споделихме заедно. ЦСКА винаги ще бъде част от мен – независимо дали съм вътре в клуба като човек, който работи и помага, или извън него. Подкрепата ми ще бъде вечна и винаги ще съм там, където е ЦСКА.

ЕДНА ЛЮБОВ,ЕДНА БОРБА ЕДИН ОТБОР … САМО ЦСКА!
