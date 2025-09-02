ИЗПРАТИ НОВИНА
Четири за Ботев и два за ЦСКА! Етоо стана най-грубият чужденец в историята
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:17
ЦСКА продължава да чупи негативни рекорди след отвратителния старт на сезона. Онзи ден "червените“ направиха 2:2 със Славия на стадиона в квартал "Овча купел“, а в главно действащо лице на терена се превърна халфът на "армейците“ Джеймс Етоо.

Той заби зрелищен гол в началото на мача с фантастичен удар от близо 50 метра. След това даде асистенцията за попадението на Годой през втората част, но малко по-късно камерунецът си изкара много нелеп втори жълт картон и остави ЦСКА с 10 човека на терена.

С това Джеймс Етоо се превърна в най-грубия чужденец в историята на Първа лига. Халфът на "армейците“ получи шести червен картон срещу Славия и вече е еднолично №1 по този показател. Той изпревари други петима чужденци, играли в елита на България, които имаха по 5 червени картона, информира "Мач Телеграф“. Това са Уелингтом Брито Да Силва – Том, Сисиньо, Козмин Моци, Саша Симонович и Ванчо Траянов.

Това е втори червен картон за халфа, откакто е в ЦСКА. Преди това той има още 4 изгонвания, докато играе за Ботев Пловдив.
