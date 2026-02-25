Изненада! Ивелин Попов приключи с Арда и обясни причината за това решение

© Изненадваща раздяла в съперника на Локомотив Пловдив в полуфиналите от турнира за Купата на България - отбора на Арда (Кърджали). Тимът се раздели по взаимно съгласие с Ивелин Попов.



След среща между спортния директор на клуба Ивайло Петков и Ивелин Попов, двете страни решиха да прекратят своя договор по взаимно съгласие. Причината е желанието на Попов да бъде по-близо до своето семейство, уточниха от Арда.



Ръководството на ПФК Арда изказва огромна благодарност към Ивелин Попов за времето, през което той бе част от клуба. Пожелаваме успех на Ивелин и винаги е добре дошъл на "Арена Арда", завършва официалното съобщение на клуба от Кърджали.



Plovdiv24.bg уточнява за своите читатели, че Ивелин Попов няма как да играе в друг отбор до края на настоящия сезон, защото има вече официални мачове за Ботев и Арда.