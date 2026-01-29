ИЗПРАТИ НОВИНА
ФК Спартак (Варна): Не е вярно, че Шанде е преминал в Ботев (Пд)
Автор: Стойчо Генов 15:51Коментари (0)727
Футболистът на Спартак (Варна) Шанде не е преотстъпен под наем на Ботев (Пловдив), обявиха официално от варненския клуб. Така ръководството на "соколите" опроверга появилите се информации в Котаспорт и в някои други медии за подобен трансфер.

Plovdiv24.bg припомня на читателите си, че част от привържениците на Ботев също са се подвели по новината на Котаспорт и дори поздравиха за трансфера финансовия благодетел на Ботев Илиян Филипов.

Ето какво гласи официалната информация по темата от ФК Спартак (Варна): 

Във връзка с публикации в медийното пространство относно бъдещето на футболиста Алешандре Насименто Да Силва, ръководството на ФК Спартак Варна счита за необходимо да внесе яснота по темата.

Към настоящия момент Алешандре е състезател на ФК Спартак Варна и не е преотстъпван на друг клуб. Разпространяваните твърдения, че състезателят е преминал под наем в Ботев Пловдив, не отговарят на истината.

Благодарим на привържениците за подкрепата и доверието. Призоваваме всички заинтересовани страни да следят официалните комуникационни канали на клуба за потвърдена и точна информация.

Ръководството на ФК Спартак Варна
