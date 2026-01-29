ФК Спартак (Варна): Не е вярно, че Шанде е преминал в Ботев (Пд)

© Футболистът на Спартак (Варна) Шанде не е преотстъпен под наем на Ботев (Пловдив), обявиха официално от варненския клуб. Така ръководството на "соколите" опроверга появилите се информации в Котаспорт и в някои други медии за подобен трансфер.



Plovdiv24.bg припомня на читателите си, че част от привържениците на Ботев също са се подвели по новината на Котаспорт и дори поздравиха за трансфера финансовия благодетел на Ботев Илиян Филипов.



Ето какво гласи официалната информация по темата от ФК Спартак (Варна):



Във връзка с публикации в медийното пространство относно бъдещето на футболиста Алешандре Насименто Да Силва, ръководството на ФК Спартак Варна счита за необходимо да внесе яснота по темата.



Към настоящия момент Алешандре е състезател на ФК Спартак Варна и не е преотстъпван на друг клуб. Разпространяваните твърдения, че състезателят е преминал под наем в Ботев Пловдив, не отговарят на истината.



Благодарим на привържениците за подкрепата и доверието. Призоваваме всички заинтересовани страни да следят официалните комуникационни канали на клуба за потвърдена и точна информация.



Ръководството на ФК Спартак Варна