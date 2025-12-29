Започна треньорската си кариера в Локо, тясно свързан е с Пловдив, а сега пое наш елитен отбор

© Млад специалист, който е тясно свързан с Пловдив и който стартира треньорската си кариера в Локомотив, днес бе назначен начело на наш елитен отбор. Става въпрос за 40-годишния Акис Вавалис. Днес той бе представен като новият треньор на Монтана.



Гръцкият специалист бе официално приет от кмета на града Златко Живков, като на срещата присъства и президентът на ФК Монтана Румен Панайотов.



Plovdiv24.bg припомня на своите читатели, че роденият в Серес (Гърция) Вавалис влиза в българския футбол като защитник на Вихрен (Сандански), когато собственик на клуба е Константин Динев. Контузия прекратява рано кариерата му, след което той завършва висшето си образование в Пловдив.



Треньорската му кариера започва именно на "Лаута", където е помощник последователно на Александър Станков, Стефан Генов и Емил Велев. В България Акис Вавалис бе за кратко и треньор на Крумовград.



"Имахме възможност да избираме между треньорски екипи от Испания и Сърбия, но в крайна сметка се спряхме на гръцкия вариант. Надяваме се Акис Вавалис да успее да изведе отбора над чертата на изпадащите и да избегне зоната, която води до бараж за оставане в efbet Лига. Приятно съм изненадан от факта, че още при първата ни среща той познаваше поименно и по пост всеки един футболист на Монтана“, заяви кметът Златко Живков по време на представянето.



Договорът на Акис Вавалис с ПФК Монтана е до края на настоящия сезон, като при постигане на добри резултати той ще бъде автоматично подновен за още една година – до 30 юни 2027 г.



За последно гръцкият специалист бе начело на казахстанския Женис (Астана), който сензационно успя да се спаси от изпадане от елита на първенството. Преди това Вавалис е водил и косовския Дрита.



На стадион "Огоста“ Акис Вавалис ще работи заедно със своя сънародник Димитриос Мурас. В треньорския щаб влиза още наставникът на формацията Монтана U19 Дилян Иванов-Дидо, както и Димитър Атанасовски, който остава треньор на вратарите – позиция, която заемаше и при предишния старши треньор.