Мартин Великов ще свири на Локо, неопитният Любомиров - на Ботев
Автор: Стойчо Генов 16:33Коментари (0)428
© Plovdiv24.bg
Съдийската комисия към БФС обяви нарядите за мачовете от 9-ия кръг на Първа лига. Дербито между ЦСКА 1948 и Локомотив Пловдив (четвърти срещу трети в класирането) ще ръководи Мартин Великов.

Двубоят между Септември и Ботев (Пловдив) бе поверен на неопитния Любослав Любомиров.

Ето и всички назначения за срещите на пловдивските отбори в 9-ия кръг:

20 септември 2025 г., събота, 19:30 ч.

ЦСКА 1948 - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД

ГС: Мартин Живков Великов, АС1: Светослав Станимиров Стойчев, АС2: Живко Руменов Петров, 4-ТИ: Димитър Димитров Димитров

ВАР: Волен Валентинов Чинков, АВАР: Венцислав Георгиев Митрев

СН: Николай Йорданов Колев

21 септември 2025 г., неделя, 17:45 ч.

ПФК Септември Сф - ПФК Ботев Пд

ГС: Любослав Бисеров Любомиров, АС1: Иво Николаев Колев, АС2: Драгомир Руменов Милев, 4-ТИ: Антонио Тодоров Антов

ВАР: Димитър Димитров Димитров, АВАР: Мариян Георгиев Гребенчарски

СН: Валентин Желев Добрев
