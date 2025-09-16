Мартин Великов ще свири на Локо, неопитният Любомиров - на Ботев

© Plovdiv24.bg Съдийската комисия към БФС обяви нарядите за мачовете от 9-ия кръг на Първа лига. Дербито между ЦСКА 1948 и Локомотив Пловдив (четвърти срещу трети в класирането) ще ръководи Мартин Великов.



Двубоят между Септември и Ботев (Пловдив) бе поверен на неопитния Любослав Любомиров.



Ето и всички назначения за срещите на пловдивските отбори в 9-ия кръг:



20 септември 2025 г., събота, 19:30 ч.



ЦСКА 1948 - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД



ГС: Мартин Живков Великов, АС1: Светослав Станимиров Стойчев, АС2: Живко Руменов Петров, 4-ТИ: Димитър Димитров Димитров



ВАР: Волен Валентинов Чинков, АВАР: Венцислав Георгиев Митрев



СН: Николай Йорданов Колев



21 септември 2025 г., неделя, 17:45 ч.



ПФК Септември Сф - ПФК Ботев Пд



ГС: Любослав Бисеров Любомиров, АС1: Иво Николаев Колев, АС2: Драгомир Руменов Милев, 4-ТИ: Антонио Тодоров Антов



ВАР: Димитър Димитров Димитров, АВАР: Мариян Георгиев Гребенчарски



СН: Валентин Желев Добрев