|
|Мартин Великов ще свири на Локо, неопитният Любомиров - на Ботев
Съдийската комисия към БФС обяви нарядите за мачовете от 9-ия кръг на Първа лига. Дербито между ЦСКА 1948 и Локомотив Пловдив (четвърти срещу трети в класирането) ще ръководи Мартин Великов.
© Plovdiv24.bg
Двубоят между Септември и Ботев (Пловдив) бе поверен на неопитния Любослав Любомиров.
Ето и всички назначения за срещите на пловдивските отбори в 9-ия кръг:
20 септември 2025 г., събота, 19:30 ч.
ЦСКА 1948 - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД
ГС: Мартин Живков Великов, АС1: Светослав Станимиров Стойчев, АС2: Живко Руменов Петров, 4-ТИ: Димитър Димитров Димитров
ВАР: Волен Валентинов Чинков, АВАР: Венцислав Георгиев Митрев
СН: Николай Йорданов Колев
21 септември 2025 г., неделя, 17:45 ч.
ПФК Септември Сф - ПФК Ботев Пд
ГС: Любослав Бисеров Любомиров, АС1: Иво Николаев Колев, АС2: Драгомир Руменов Милев, 4-ТИ: Антонио Тодоров Антов
ВАР: Димитър Димитров Димитров, АВАР: Мариян Георгиев Гребенчарски
СН: Валентин Желев Добрев
|Още по темата:
|общо новини по темата: 127
|