Керкез помилван, но само до следващата издънка! Вече е ясно кой ще го смени

© Plovdiv24.bg Няма драма, няма дискусия. Душан Керкез продължава да е треньор на ЦСКА! Това обявиха източници, много близки до ръководството на клуба. Позицията на треньора е силно разклатена, но уволнението му се е разминало след поредния провал – равенство със Славия 2:2 на стадиона в квартал "Овча купел“.



Босът на ЦСКА Валтер Папазки обаче е решил да даде поне още един шанс на Душан Керкез. Босненецът има ултиматум за победа в следващия шампионатен сблъсък - домакинство на Септември. Ако срещу столичани има нова издънка, Душан Керкез със сигурност ще бъде освободен.



"Мач Телеграф“ съобщава и кой евентуално ще наследи босненеца при нова издънка. Има само едно име в списъка на ръководството на "червените“ и то е на Любослав Пенев. Той в момента е без отбор, а ако поеме ЦСКА, ще бъде за пети път треньор на тима. За последно Пенев бе начело на Локомотив Пловдив в началото на миналия сезон.