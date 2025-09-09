ИЗПРАТИ НОВИНА
Спортните новини: Днес (15) | Вчера (6)
БФС прати Давидов, Попов и Гинчев на дербито Локо - Лудогорец, новобранец свири на Ботев
Автор: Стойчо Генов 16:01Коментари (0)297
© Plovdiv24.bg
Георги Давидов ще е главен съдия в неделя на "Лаута"
Съдийската комисия към БФС обяви нарядите за мачовете от осмия кръг на Първа лига. Дербито между третия и първия във временното класиране (Локомотив Пловдив и Лудогорец) ще ръководи Георги Давидов. За VAR пък ще отговарят Никола Попов и Георги Гинчев.

Двубоят между Ботев (Пловдив) и Монтана пък бе поверен на неопитния Тодор Киров.

Ето и всички назначения за срещите на пловдивските отбори в осмия кръг:

12 септември 2025 г., петък, 19:45 ч.

ПФК Ботев Пд - ПФК Монтана 1921

ГС: Тодор Недялков Киров, АС1: Красимир Атанасов Атанасов, АС2: Теодор Пешев Петров, 4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов

ВАР: Красен Иванов Георгиев, АВАР: Ивайло Красимиров Ненков

СН: Георги Владимиров Игнатов

14 септември 2025 г., неделя, 18:00 ч.

ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД - ПФК Лудогорец 1945

ГС: Георги Димитров Давидов, АС1: Никифор Деянов Велков, АС2: Милен Дончев Арабаджиев, 4-ТИ: Васил Петров Минев

ВАР: Никола Антонов Попов, АВАР: Георги Милков Гинчев

СН: Ахмед Яшар Ахмед
