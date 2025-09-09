|
|БФС прати Давидов, Попов и Гинчев на дербито Локо - Лудогорец, новобранец свири на Ботев
Съдийската комисия към БФС обяви нарядите за мачовете от осмия кръг на Първа лига. Дербито между третия и първия във временното класиране (Локомотив Пловдив и Лудогорец) ще ръководи Георги Давидов. За VAR пък ще отговарят Никола Попов и Георги Гинчев.
|Георги Давидов ще е главен съдия в неделя на "Лаута"
Двубоят между Ботев (Пловдив) и Монтана пък бе поверен на неопитния Тодор Киров.
Ето и всички назначения за срещите на пловдивските отбори в осмия кръг:
12 септември 2025 г., петък, 19:45 ч.
ПФК Ботев Пд - ПФК Монтана 1921
ГС: Тодор Недялков Киров, АС1: Красимир Атанасов Атанасов, АС2: Теодор Пешев Петров, 4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов
ВАР: Красен Иванов Георгиев, АВАР: Ивайло Красимиров Ненков
СН: Георги Владимиров Игнатов
14 септември 2025 г., неделя, 18:00 ч.
ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД - ПФК Лудогорец 1945
ГС: Георги Димитров Давидов, АС1: Никифор Деянов Велков, АС2: Милен Дончев Арабаджиев, 4-ТИ: Васил Петров Минев
ВАР: Никола Антонов Попов, АВАР: Георги Милков Гинчев
СН: Ахмед Яшар Ахмед
