Дисциплинарната комисия към БФС наложи обичайна глоба на ПФК Ботев (Пд) след мачовете от изминалия 25-и кръг на Първа лига. Този път Локомотив Пловдив се размина без санкция.

Двата пловдивски клуба обаче имат по един глобен треньор.

Временният наставник на "канарите" Лъчезар Балтанов и помощникът на Душан Косич на "Лаута" - Денис Омерагич, ще трябва да платят по 204.52 лева.

Освен това, за обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Ботев" Пловдив с имуществена санкция в размер на 1022.58 евро.