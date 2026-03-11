ЗАРЕЖДАНЕ...
Глоба за Лъчезар Балтанов и ПФК Ботев, помощник-треньор на Локо също е санкциониран
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
©
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
Двата пловдивски клуба обаче имат по един глобен треньор.
Временният наставник на "канарите" Лъчезар Балтанов и помощникът на Душан Косич на "Лаута" - Денис Омерагич, ще трябва да платят по 204.52 лева.
Освен това, за обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Ботев" Пловдив с имуществена санкция в размер на 1022.58 евро.
Още по темата
/
Внуците разчувстваха Ясен Петров след успеха над Берое: Не бях ги виждал, откакто съм в Добрич
09.03
Още от категорията
/
Съдийската комисия: Дузпата за Левски е отсъдена правилно, в нито един момент Русков не докосва топката
10.03
Какалов: Абсолютно никаква дузпа! Въпросният неблагодарник Око ли е, Моко ли е, влиза с бутоните напред
10.03
Косич: Тази загуба боли, съжалявам за моите играчи! Съдиите ми казаха, че дузпата е 100-процентова
09.03
Добри Козарев: Добрата новина е, че най-после спечелихме! Харесва ми как играем въпреки колебливите резултати
09.03
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.